Триумф казахстанских паралимпийцев: удача или закономерность?

Уже дважды в историю паралимпийского спорта вписано имя нашего сооте­чественника Давида Дегтярева – чемпиона по пауэрлифтингу. А прошедшие игры буквально зажгли новую звезду – ­Акмарал ­Науатбек, обладательницу золотой медали по дзюдо. Всего в нашей копилке девять наград. Кроме двух золотых, наши спорт­смены завоевали три серебряные и четыре бронзовые медали. К слову, олимпийский зачет выглядит несколько скромнее – с Олимпийских игр в этом году казахстанцы привезли всего семь медалей, среди которых лишь одна золотая.

Налицо рост профессионализма и мастерства параспорт­сменов, но, возможно, за этим стоит что-то еще – безграничная мотивация и привычка жить в постоянной борьбе? Мы поговорили с вице-президентом ­Казахстанской федерации бочча Назым ­Жангазиновой о том, как развивается в стране инклюзивный спорт и почему сегодня стоит уделять массовому спорту как можно больше внимания.

– Назым, для начала давайте разберемся, что такое инклюзивный спорт?

– Вообще понятие «инклюзия» подразумевает под собой процесс включения людей с инвалиднос­тью в активную общественную жизнь. Инклюзия же в спорте дает возможность людям с особыми потребностями здоровья заниматься спортом вместе с типично развивающимися спортсменами. Другими словами, инклюзивный спорт – это не просто физическая активность, а целое движение, направленное на интеграцию людей с инвалидностью в общественную жизнь через спорт.

– В чем, на Ваш взгляд, состоит особенность в подготовке параспортсменов?

– Работа с параспортсменами всегда связана с множеством вызовов, ведь их здоровье может ухудшиться в любой момент из-за их основного заболевания или изменения климатических условий, особенно на международных соревнованиях. Они, как правило, подвержены большему риску травм и болезней по сравнению с нормотипичными спортсменами, что делает их подготовку еще более сложной.

В течение моей работы в Федерации бочча я наблюдаю, как у спортсменов, добившихся значительных успехов на тренировках, может измениться самочувствие накануне или во время соревнований. Это добавляет элемент не­определенности, с которым сталкиваются тренеры и организаторы. Невозможно на 100 процентов полагаться на одного спортсмена, поскольку непредсказуемые изменения в здоровье могут кардинально изменить исход соревнований.

Работа по подготовке спортсменов с инвалидностью, особенно в таких видах спорта, как бочча, требует огромных усилий и терпения. В течение четырех лет между паралимпиадами федерации работают над подготовкой и развитием спортсменов, которые будут представлять свою страну на международной арене.

– Но почему, по Вашему мнению, несмотря на сложности, паралимпийская сборная ­Казахстана добилась лучших результатов, чем олимпийская, при том что в подготовку последних вложены просто колоссальные деньги?

– Не хотелось бы сравнивать эти два направления, у каждого из них есть свои нюансы. Со ­своей стороны, я бы отметила, что в последние годы параспорт в нашей стране начал выходить на новый уровень. Это заметно еще с прошлых Паралимпийских игр, когда казахстанские спортсмены привезли пять медалей, в том числе одно «золото». Очевидно, что у нас инклюзивный спорт не остается в стороне, ему также уделяют внимание.

Расскажу на примере нашей федерации. Сегодня у нас есть 10 филиалов по всей стране, сформирована национальная сборная, в которую входит 41 спортсмен. У нас проводятся чемпионаты как внутристрановые, так и международные. В свою очередь, казахстанские боччисты выступают на заграничных соревнованиях и добиваются хороших результатов. В этом году мы не попали на Паралимпийские игры, нам не хватило буквально чуть-чуть, но уже через четыре года мы планируем представить Казахстан и в этом виде спорта.

При этом важно отметить, что Федерация бочча очень молода, она была создана буквально три года назад. Но за этот сравнительно небольшой промежуток времени нам удалось сделать немало: получено признание Национального паралимпийского комитета, бочча включена в реестр видов спорта РК, а в 2023 году при поддержке президента ­Казахстанской федерации бочча Маулена Ашимбаева мы стали официальным членом Boccia International Sports Federation (BISFed).

Работая с «особенными» спорт­сменами, я вижу, как они выходят на тренировки, соревнования, порой преодолевая себя, – они очень замотивированные, и им нравится то, чем они занимаются. И здесь дело не в призовых, а скорее, в реализации потенциала, в желании показать, что они люди не с ограниченными, а с безграничными возможностями.

– Возвращаясь к достижениям на Олимпиаде... После ее завершения среди казахстанцев активно обсуждался тезис о том, что Узбекистан опередил нас в медальном зачете. Как Вы считаете, насколько корректно это сравнение?

– Да, многие ссылаются на успехи наших соседей в медальном зачете как на показатель превосходства. Однако важно не останавливаться на поверхностных выводах, а делать глубокий анализ ситуации. Я думаю, это не совсем корректно. Прежде всего стоит отметить, что Узбекистан действительно сосредоточен на развитии профессионального спорта и достижении медальных успехов на международной арене. Это стратегическое направление, которое доминирует в их спортивной политике. Сами узбекские коллеги, работающие в спортивных федерациях, признают, что их приоритет – это медальная корзина. То есть усилия направлены на подготовку спортсменов, способных завоевывать награды, будь то Олимпийские или Паралимпийские игры.

В Казахстане ситуация иная. Мы развиваем спорт в двух направлениях: это не только профессио­нальный, но и массовый спорт, включающий в себя вовлечение широких слоев населения, а также инклюзивные программы для людей с инвалидностью. Поддержка массового спорта – это фундамент для здоровья нации, социальной интеграции и формирования здорового образа жизни для всех граждан, а не только для профессиональных спортсменов. Вести два направления одновременно требует больше ресурсов, усилий и времени. Да, возможно, это снижает концентрацию на достижении высоких медальных результатов, но это долгосрочная инвестиция в общественное благо.

В то время как Узбекистан активно нацелен на медали, у нас в Казахстане есть более широкие задачи – создать условия для каждого человека, независимо от его физических возможностей. Мы строим не только медальные успехи, но и систему, в которой каждый может найти свое место и возможность для полноценной жизни.

– То есть можно сказать, что нынешняя ситуация с развитием спорта в Казахстане – это в большей степени работа на перспективу?

– Безусловно. Хочу привести еще один пример, который ярко иллюстрирует разницу в подходах к развитию спорта. В январе этого года мы с коллегами и спортсменами из Федерации бочча ездили на учебно-тренировочные сборы (УТС) в Таиланд, в Бангкок. Стоит отметить, что тайцы сейчас в числе лидеров по бочча, и их медальный зачет впечатляет. Однако интересен их подход к этому виду спорта. Тайцы делают акцент только на профессиональный спорт, фокусируя все свои усилия на небольшую группу спортсменов – буквально десятерых. У них есть специализированная спортивная база, где эти 10 боччистов тренируются круглогодично на протяжении четырех лет, готовясь к Олимпиаде. Но что происходит с массовым развитием бочча в Таиланде? Оно практически отсутствует. В самой стране мало кто знает, что это за игра, и спорт не получает широкой поддержки среди населения.

Этот пример хорошо показывает важный момент: когда весь акцент делается только на профессиональные достижения и медали, остальные аспекты, такие как популяризация и доступность спорта для всех, остаются в тени. Мы можем добиться впечатляющих результатов на международных аренах, но в долгосрочной перспективе это может привести к тому, что спорт станет доступен лишь узкому кругу людей.

Конечно, работа на массовость – это долгий и непростой процесс, но он приносит важные плоды: улучшение качества жизни всех граждан, а не только тех, кто получает медали на мировых аренах. Ведь в конечном счете важно не только завоевать «золото», но и создать общество, где каждому комфортно жить и развиваться.

– В таком случае, возможно, государству стоит задуматься и перенаправить те косми­ческие суммы, что оно выделяет на подготовку олимпийцев, в русло массового и инклюзивного спорта?

– Скорее, вопрос, который встает сегодня перед нами, звучит так: стоит ли нам, как обществу, направлять все ресурсы только на медали и успехи профессиональных спортсменов, или же мы должны двигаться в двух направлениях – развивать как массовый спорт, так и поддерживать профессиональный? Ведь массовый спорт – это здоровье нации, это возможность для каждого человека, независимо от его физической формы или способностей, участвовать в спортивной жизни. Это создание инклюзивного общества, где каждый находит свое место, и это формирование культуры здорового образа жизни для всех.

Конечно, важно стремиться к медалям, но не менее важно обеспечить доступность спорта для всех слоев населения. Массовость не означает снижение качества, это означает более широкую вовлеченность и возможность заниматься спортом для каждого. А профессиональный спорт должен идти рука об руку с массовым развитием, чтобы спорт в целом стал не только источником медалей, но и инструментом для улучшения жизни каждого человека.

Так что, говоря о спорте, давайте помнить, что это не только медали, но и люди, для которых мы создаем условия для здорового и активного образа жизни. И, возможно, именно благодаря этому Казахстан движется в правильном направлении – в сторону инклюзивного и справедливого общества.