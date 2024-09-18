Казахстан ратифицировал соглашение с Кыргызстаном по торгово-логистическому центру

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Главой государства подписан Закон «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек»

Текст Закона публикуется в печати.

Предполагается, что запуск комплекса позволит значительно разгрузить перегруженный пункт пропуска «Кордай».

Реализация комплекса будет полностью осуществляться за счет внебюджетных средств. По предварительным оценкам, необходимые вложения в комплекс составят порядка 30 млрд тенге. Условия и точная сумма инвестирования будут определены инвестиционными соглашениями.