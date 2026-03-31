Доллары за доступ к карте: «работа» дроппером обернулась пленом в ЗКО

Закон и Порядок
143
Дана Аменова
специальный корреспондент

Сотрудники Департамента АФМ по ЗКО пресекли противоправную деятельность группы, организовавшей незаконный доступ к банковским счетам граждан для преступных финансовых операций, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации АФМ, подозреваемый Т.Е. Вейднер разработал и координировал схему по использованию счетов третьих лиц для перевода и обналичивания денег, полученных мошенническим путем. С этой целью он подыскивал так называемых «дропперов», а также вовлек в противоправную деятельность сообщников, четко распределив между ними роли и функции. За участие в таких действиях дропперы получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США.

Так, в октябре 2025 года на имя одного из студентов в Уральске открыли банковские счета, доступ к онлайн-банкингу был передан организатору схемы. Через эти счета проведены операции с деньгами, полученными от интернет-мошенничества, которые впоследствии конвертировали и перевели за рубеж.

Владелец счетов, осознав противоправность происходящего, добровольно обратился в правоохранительные органы, что позволило своевременно ограничить операции. 

После блокировки счетов подозреваемый и его сообщники стали оказывать давление на потерпевшего, требуя повторной верификации банковских приложений. Его незаконно удерживали в квартире, где под угрозой насилия заставили сдать мобильный телефон в ломбард, а вырученные деньги разделили между собой.

Кроме того, подозреваемые сопровождали потерпевшего в банках и административных органах, пытаясь добиться снятия ограничений со счетов.

«Организатор помещен под стражу, в отношении шести его соучастников избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Дело направлено в суд», – сообщили в АФМ.

Также ранее стало известно, что Департамент АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры проводит расследование по факту создания и руководства организованной преступной группой, осуществлявшей деятельность в сфере оборота цифровых активов, а также легализации преступных доходов.

 

#ОПГ #дропперы #плен

