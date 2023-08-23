Дома под снос

Общество
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Диана Калдыбек

В пострадавших от подтопления селах Абай и Ешкиольмес Ескельдинского района, область Жетысу, отправят под снос 22 дома.

Еще 67 домов подлежат капитальному или текущему ремонту. По результатам комиссионного обследования в районе было выявлено 89 жилищ, получивших различные повреждения от склонового стока, вызванного обильными осадками.

В целом, помимо оказания помощи пострадавшим жителям, в селах проведут средний ремонт почти на 13 км дорог, на четырех улицах установят осветительные приборы.

По сообщению местных властей, всего в ликвидации последствий подтоп­ления было задействовано порядка 400 человек и более 50 единиц техники. С подворий и улиц сел вывезли свыше 200 тонн грязи и мусора. Кроме того, на данном этапе на месте проводят очистку и расширение русла водоотводного канала во избежание повтора подобных чрезвычайных ситуаций.

#Жетысу #ремонт #подтопление #снос #дома

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