Дома под снос

Еще 67 домов подлежат капитальному или текущему ремонту. По результатам комиссионного обследования в районе было выявлено 89 жилищ, получивших различные повреждения от склонового стока, вызванного обильными осадками.

В целом, помимо оказания помощи пострадавшим жителям, в селах проведут средний ремонт почти на 13 км дорог, на четырех улицах установят осветительные приборы.

По сообщению местных властей, всего в ликвидации последствий подтоп­ления было задействовано порядка 400 человек и более 50 единиц техники. С подворий и улиц сел вывезли свыше 200 тонн грязи и мусора. Кроме того, на данном этапе на месте проводят очистку и расширение русла водоотводного канала во избежание повтора подобных чрезвычайных ситуаций.