Оставшимся без теплоэнергии экибастузским домам сделают перерасчет

Домам, которые остались без тепла, в течение ноября и декабря счета за тепловую энергию выставляться не будут.

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В Экибастузе не будут выставлять счет до конца года тем домам, которые остались без теплоэнергии. Об этом сообщил председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал в ходе брифинга, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Как он отметил, жители города активно задают вопросы касательно оплаты за теплэнергию в период ЧС, в частности по взаиморасчетам с Экибастузтеплоэнерго.

"Их тоже можно понять. Было решено, что перечню домов, которые остались без тепла, в течение ноября и декабря счета за тепловую энергию выставляться не будут. В домах, где был недогрев, снижение параметров тепла, мы с нашими службами проведем работу, чтобы им был сделан перерасчет", – сказал Багдат Орал.

Также он сообщил, что произведена замена всей внутренней системы теплоснабжения, как в подъездах, так и квартирах.

"Все эти мероприятия компенсируются либо выполняются за счет группы компании холдинга путем оказания финансовой помощи самому Экибастузтеплоэнерго. Мы сделали подсчеты - на сегодня финансовая помощь составила уже порядка 891 миллиона тенге. Мы безусловно продолжим эту работу, в объёмах которой предусмотрено и восстановление системы канализации", – отметил спикер.