Домработница украла часы за 9 млн тенге в Астане

Жительница Астаны заявила в полицию о пропаже из квартиры дорогих часов стоимостью 9 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: polisia.kz

В краже астанчанка заподозрила приходящую домработницу. 40-летнюю женщину она нашла на сайте объявлений. Спустя некоторое время хозяйка обнаружила пропажу статусного аксессуара.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли бывшую работницу. Как оказалось, она проработала всего 2 дня. Во время уборки подозреваемая нашла в шкафу шкатулку с ювелирными изделиями. Увидев в ларце часы, женщина забрала их и скрылась.

Злоумышленница призналась, что успела продать часы через сайт объявлений за 1 млн тенге.

Полицейские же теперь разыскивают покупателя дорогого аксессуара.