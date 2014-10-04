Дому престарелых и инвалидов ЮКО подарили 6,8 млн тенге

В Шымкенте продолжают поздравлять пожилых людей. Чиновники областной администрации посетили южноказахстанский дом для престарелых и инвалидов, сообщает Otyrar.kz.
Неожиданный сюрприз преподнес туркестанский предприниматель, который выделил для учреждения 6,8 млн тенге. Эти деньги помогут в строительстве нового банно-прачечного комплекса. Средства, выделенные бизнесменом, покроют часть расходов на строительство. Однако, чтобы создать комфортные условия для 250 проживающих в доме пожилых людей и инвалидов, необходимо еще почти 8 млн тенге.
Заместитель акима ЮКО Ербол Садыр пожелал пенсионерам крепкого здоровья и долголетия и вручил подарки – теплые вещи к зиме.
Напомним, в ходе церемонии награждения победителей национального конкурса "Мерейлі Отбасы" Президент Нурсултан Назарбаев выразил недовольство отношением казахстанцев к своим родителям, отметив, что в "нашем обществе такого никогда не было". "Более 7 тысяч людей пожилого возраста живут в домах престарелых, а у многих из них есть здоровые и успешные дети. Такого в нашем обществе никогда не было, и у нас нет таких традиций, моральных понятий. Общество должно оценивать как позорное явление, когда бросают собственных детей или родителей", – заявил он.
Президент НПО "Ардагер" Баян Ахметжанова предлагает создать в стране дневные центры, где за пожилыми людьми будет вестись полноценный уход, предоставлено питание, соответствующее медицинское сопровождение и весь спектр услуг, необходимый этой категории населения.
Она также обратилась к отечественным бизнесменам с предложением хотя бы раз в месяц устраивать вечера специально для пенсионеров.
Неожиданный сюрприз преподнес туркестанский предприниматель, который выделил для учреждения 6,8 млн тенге. Эти деньги помогут в строительстве нового банно-прачечного комплекса. Средства, выделенные бизнесменом, покроют часть расходов на строительство. Однако, чтобы создать комфортные условия для 250 проживающих в доме пожилых людей и инвалидов, необходимо еще почти 8 млн тенге.
Заместитель акима ЮКО Ербол Садыр пожелал пенсионерам крепкого здоровья и долголетия и вручил подарки – теплые вещи к зиме.
Напомним, в ходе церемонии награждения победителей национального конкурса "Мерейлі Отбасы" Президент Нурсултан Назарбаев выразил недовольство отношением казахстанцев к своим родителям, отметив, что в "нашем обществе такого никогда не было". "Более 7 тысяч людей пожилого возраста живут в домах престарелых, а у многих из них есть здоровые и успешные дети. Такого в нашем обществе никогда не было, и у нас нет таких традиций, моральных понятий. Общество должно оценивать как позорное явление, когда бросают собственных детей или родителей", – заявил он.
Президент НПО "Ардагер" Баян Ахметжанова предлагает создать в стране дневные центры, где за пожилыми людьми будет вестись полноценный уход, предоставлено питание, соответствующее медицинское сопровождение и весь спектр услуг, необходимый этой категории населения.
Она также обратилась к отечественным бизнесменам с предложением хотя бы раз в месяц устраивать вечера специально для пенсионеров.