Дому престарелых и инвалидов ЮКО подарили 6,8 млн тенге

Общество
В Шымкенте продолжают поздравлять пожилых людей. Чиновники областной администрации посетили южноказахстанский дом для престарелых и инвалидов, сообщает Otyrar.kz.

Неожиданный сюрприз преподнес туркестанский предприниматель, который выделил для учреждения 6,8 млн тенге. Эти деньги помогут в строительстве нового банно-прачечного комплекса. Средства, выделенные бизнесменом, покроют часть расходов на строительство. Однако, чтобы создать комфортные условия для 250 проживающих в доме пожилых людей и инвалидов, необходимо еще почти 8 млн тенге.

Заместитель акима ЮКО Ербол Садыр пожелал пенсионерам крепкого здоровья и долголетия и вручил подарки – теплые вещи к зиме.

Напомним, в ходе церемонии награждения победителей национального конкурса "Мерейлі Отбасы" Президент Нурсултан Назарбаев выразил недовольство отношением казахстанцев к своим родителям, отметив, что в "нашем обществе такого никогда не было". "Более 7 тысяч людей пожилого возраста живут в домах престарелых, а у многих из них есть здоровые и успешные дети. Такого в нашем обществе никогда не было, и у нас нет таких традиций, моральных понятий. Общество должно оценивать как позорное явление, когда бросают собственных детей или родителей", – заявил он.

Президент НПО "Ардагер" Баян Ахметжанова предлагает создать в стране дневные центры, где за пожилыми людьми будет вестись полноценный уход, предоставлено питание, соответствующее медицинское сопровождение и весь спектр услуг, необходимый этой категории населения.

Она также обратилась к отечественным бизнесменам с предложением хотя бы раз в месяц устраивать вечера специально для пенсионеров.

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