Дональд Трамп зарегистрировался в TikTok

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Экс-президент США Дональд Трамп, вновь выдвинушийся на эту должность, завел аккаунт в соцсети TikTok, принадлежащей китайскому концерну ByteDance. Он опубликовал первое видео в своем аккаунте в воскресенье, 2 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой dw.com

Ролик был снят на одном из мероприятий международной организации по смешанным единоборствам Ultimate Fighting Championship (UFC), которое проходило в Ньюарке.

Аккаунт в TikTok, вероятно, призван помочь Трампу привлечь на свою сторону молодую аудиторию - в том числе и потенциальных избирателей перед грядущими в США президентскими выборами, отмечает издание Politico. За сутки первое видео Трампа посмотрели около 59 млн раз, а на его аккаунт подписались более 3 млн пользователей.

Несколько месяцев назад аккаунт в TikTok завел предвыборный штаб действующего президента США Джо Байдена - у него около 340 тысяч подписчиков.

TikTok продолжает вести споры с властями США.

Несмотря на то, что предвыборный штаб Байдена имеет аккаунт в TikTok, власти США в последние месяцы пытаются ограничить работу соцсети в стране. В апреле Байден подписал одобренный обеими палатами Конгресса закон, обязывающий китайского владельца соцсети в течение года продать свой бизнес компании, которая находится не в юрисдикции КНР. В противном случае TikTok может быть заблокирован в США.

Руководство TikTok заявило, что будет бороться в судах против законов властей США.

«Факты и конституция на нашей стороне, и мы рассчитываем снова одержать победу», - отметил глава онлайн-платформы Шоу Цзы Чу.

Дональд Трамп во время своего президентства также пытался запретить TikTok в США, однако суд решил заблокировать его рещение. Экс-президент, как и Байден, обосновывал свои требования национальной безопасностью. Но после того, как Трамп проиграл президентские выборы в 2020 году, он стал называть TikTok «необходимым противовесом» американским соцсетям, которые удаляли рекламу его предвыборных штабов и позднее заблокировали аккаунт Трампа из-за подстрекательства к штурму Капитолия.

Критики в США обвиняют TikTok в близости к правительству Китая и незаконном использовании личных данных пользователей. Менеджмент соцсети отвергает все обвинения. Аналогичные, а также ряд других обвинений TikTok предъявляют власти ЕС - в апреле Еврокомиссия начала очередное расследование в отношении соцсети. В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) завел аккаунт в соцсети, несмотря на ее критику.