Дополнительные пенсионные взносы предлагают ввести ради рожденных после 1975 года казахстанцев

В Казахстане предлагают ввести дополнительные пенсионные взносы за счет работодателей. Такая норма предусмотрена в проекте Социального кодекса, презентованного в Сенате Парламента РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Дополнительные пенсионные взносы за счет работодателей планируется ввести поэтапно – с 1,5% в 2024 году до 5% к 2028 году.

«Данная мера позволит поддержать молодое поколение (рожденных после 1975 года), размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений и условно-накопительной – за счет взносов работодателей», – говорится в пояснении к проекту Соцкодекса.

Отмечено, что новый условно-накопительный компонент пенсии включает в себя преимущества двух других компонентов: он фиксирует период отчисления, суммарный объем отчислений как при накопительной системе, при этом как в солидарной системе поступившие средства будут направляться на выплату пенсий участникам системы, рожденным после 1975 года и достигающим пенсионного возраста. Пенсии с этой системы будут выплачиваться пожизненно.

«Таким образом, за пенсионное обеспечение нынешнего молодого поколения будут солидарно ответственны государство, работодатель и сам работник. Это мировая практика и одновременно социальная ответственность каждого работодателя», – говорится в пояснении.