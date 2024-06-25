Дополнительные поезда в Алматы и Шымкент запустили из Астаны

Они будут курсировать в летний период для удобства пассажиров
Дополнительные поезда курсируют по маршрутам №204/203 Астана — Шымкент и №202/201 Астана — Алматы ежедневно до конца лета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта
Как отметили в министерстве, эти меры позволили удовлетворить повышенный спрос на поездки в летний период.
Также Минтранспорта просит пассажиров заранее планировать свои поездки и приобретать билеты заблаговременно.
«При отсутствии билетов пассажиры могут воспользоваться бесплатной услугой «Лист ожидания» на сайте по продажам билетов или в кассах АО «Пассажирские перевозки». Дополнительная информация доступна по бесплатному номеру 1433, а также на официальном инстаграм-аккаунте @jolaushylar_tasymaly», – говорится в официальном сообщении.