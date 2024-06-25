Дополнительные поезда в Алматы и Шымкент запустили из Астаны

Они будут курсировать в летний период для удобства пассажиров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дополнительные поезда курсируют по маршрутам №204/203 Астана — Шымкент и №202/201 Астана — Алматы ежедневно до конца лета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Как отметили в министерстве, эти меры позволили удовлетворить повышенный спрос на поездки в летний период.

Также Минтранспорта просит пассажиров заранее планировать свои поездки и приобретать билеты заблаговременно.