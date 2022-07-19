Фото: Госкорпорация "Правительство для граждан"
Общество
Дополнительный сектор ЦОНа открыли в Нур-Султане

В Байконурском районе города Нур-Султана начал работу дополнительный сектор центра обслуживания населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Государственной корпорации «Правительство для граждан».

Он расположен по улице Өндіріс, 14А, в здании физкультурно-оздоровительного комплекса.

Сектор оказывает все востребованные госуслуги, за исключением услуг документирования. Предусмотрены четыре окна для приема заявок клиентов, сектор для оказания соцуслуг, сектор самообслуживания, окно для выдачи готовых документов.

«Расположение нового сектора позволяет принимать жителей Сарыаркинского и Байконурского районов, что снимает нагрузку с других отделений ЦОНов в данном районе. Клиенты, живущие в данном районе, смогут получать несколько госуслуг в одном месте, что сэкономит им время и ресурсы.

Сам сектор оснащен всей необходимой инфраструктурой: для людей с особыми потребностями есть удобный доступ в здание, установлены ограничители для упорядочения очередей, две входные группы, четыре санузла, залы ожидания», – рассказали в госкорпорации.

Клиенты также могут забронировать очередь в новый сектор через мобильные приложения ЦОН и eGov mobile, Telegram-бот EgovKzBot2.0., портал eGov и выбрать удобное для себя время посещения. По этим каналам также можно получить востребованные госуслуги онлайн.

 

 

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