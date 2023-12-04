Дополнительный состав запустили в метро Алматы

По результатам анализа пассажиропотока в метро Алматы увеличили количество составов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Теперь в часы пик на линии будут курсировать 11 составов, что позволит снизить интервал движения до 5 минут 38 секунд.

«С началом учебного года пассажиропоток в метрополитене увеличился с 70 тысяч до 90 тысяч пассажиров в день. Анализ показал планомерный рост количества пассажиров до 100 тысяч в сутки, в связи с чем было принято решение о запуске дополнительного подвижного состава. Каждый состав состоит из 4 вагонов общей вместимостью более 900 человек», — пояснили в пресс-службе акимата Алматы.

Напомним, метрополитен Алматы был открыт 1 декабря 2011 года, на сегодня действуют 11 станций. Ведется работа по строительству дальнейших четырех станций первой линии.