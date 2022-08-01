Общество
Дороги станут лучше в Алматы
Айгуль Турысбекова

Дороги станут лучше

Строительство и ремонт улично-дорожной сети Алматы идут во всех его районах.

Отремонтировать и построить дороги, а также инженерные сети планируется в пяти микрорайонах Алматы. Сегодня продолжаются работы в микрорайонах «Алгабас», «Альмерек», «Кайрат», начато дорожное строительство в микрорайоне «Акжар», где планируется проложить около 48 км новых дорог. Об этом сообщил заместитель начальника управления городской мобильности (УГМ) акимата Алматы Ернур Абжахан.

По его словам, в микрорайонах «Кайрат» и «Альмерек» работы выполняются по мере завершения строительства инженерных сетей в координации с управлением энергетики и водоснабжения.

Так, в микрорайоне «Алгабас» в 2021 году было построено 11 км дорог, до конца текущего года запланировано построить еще 9 км.

В микрорайоне «Акжар» работы начаты в апреле текущего года. Планируется построить около 10 км новых дорог. На сегодняшний день их построено уже 3 км на 17 улицах. Полное завершение работ запланировано на декабрь 2023 года.

Кроме того, планируется начать строительство 6,9 км новых дорог в микрорайоне «Шугыла».

Представитель акимата сообщил, что в 2022 году в рамках среднего ремонта будет отремонтировано дорожное покрытие на 225 улицах протяженностью 219 км. Из них 21 магистральная улица длиною в 66,3 км. На сегодня работы по среднему ремонту завершены на 84 улицах, продолжаются – на 59. Все идет согласно графику.

Говоря о перспективах, чиновник заверил, что к 2025 году 95% дорог Алматы доведут до хорошего и удовлетворительного состояния.

Общая протяженность улично-дорожной сети мегаполиса составляет 3 096 км, из которых 234 км в настоящее время не имеют твердого покрытия. В ближайшее время планируется построить 234 км новых, а также ежегодно проводить средний ремонт как минимум на 200 км городских дорог.

Ернур Абжахан доложил о продолжающихся работах по строительству трех развязок – ул. Бухтарминская – Кульджинский тракт, пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова и ул. Саина – ул. Монке-би. Стало известно, что работы на развязке ул. Бухтарминская – Кульджинский тракт ведутся согласно утвержденно­му графику. Выкуп и изъятие земельных участков завершены. Средства выделены в полном объеме.

«В срок до 1 сентября планируется завершить строительно-монтажные работы по со­оружению эстакады и съездов, тем самым обеспечив проезд транспорта во всех направлениях. Полное завершение с учетом благоустройства планируется до конца 2022 года», – сообщил представитель УГМ акимата.

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