Дороги республиканского значения продолжают оставаться закрытыми в шести регионах страны, сообщает Kazpravda.kz.

"Причиной закрытия дорог является непогода (гололед, плохая видимость, порывистый ветер). Так, на данный момент дороги закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Всего закрыто более 40 участков", – говорится в сообщении АО "НК "КазАвтоЖол".

На сайте "КазАвтоЖол" доступна карта с оперативной информацией о дорогах: https://ru.qaj.kz/s/ (пройдя по ссылке можно посмотреть ситуацию на дорогах на данный момент).

"Важно дождаться улучшения погодных условий, не выезжать на дальние расстояния, следить за информацией об изменениях погодных условий. Убедительно просим не игнорировать сообщения о непогоде. Наша работа переведена на усиленный режим. При возникновении внештатных ситуаций звонить нужно по короткому номеру 1403", – добавили в компании.

Текстовая сводка представлена ниже