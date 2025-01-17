Дорожную карту по оздоровлению криминогенной обстановки приняли в Алматинской области

Закон и Порядок
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Новая Дорожная карта – это пример комплексного подхода, сочетающего современные технологии и взаимодействие общества с правоохранительными органами

Фото: пресс-служба прокуратуры Алматинской области

На координационном совете, состоявшемся под председательством прокурора области Берика Адамова, утверждена новая Дорожная карта по профилактике преступности и оздоровлению криминогенной ситуации. Участие в обсуждении приняли представители правоохранительных органов, общественных организаций, образовательных учреждений и местной власти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областную прокуратуру

Основная цель – снижение преступности, повышение уровня безопасности и защищенности граждан.

Индикаторы: Снижение общего числа преступлений на 10% в 2025 году и на 15% в 2026 году.

Сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений, правонарушений в общественных местах, правонарушений среди несовершеннолетних, а также уменьшение числа погибших и пострадавших в ДТП на 25% в 2025 году и на 30% в 2026 году.

Основные мероприятия:

Ежемесячный сбор и анализ данных о преступности, для определения зон риска и планирования профилактических мероприятий на основе криминогенной специфики районов.

Профилактика на основе партнерства между правоохранительными органами, общественными организациями, активистами и образовательными учреждениями в целях пропаганды законопослушного поведения. Проведение совместных оперативно-профилактических мероприятий (ОПМ) с учетом криминогенной ситуации и специфики у каждого района области, а также рейдовых мероприятий с участием палаты Атамекен по соблюдению законности в сфере оборота алкогольной продукции (по статистике каждое третье преступление против личности (78 из 220 или 35%) совершено в состоянии опьянения. Каждое третье убийство совершено в пьяном состоянии (19 из 58), при этом в более половины случаев (10 из 19) алкоголь приобретался в запрещенное время).

Повышение правовой грамотности несовершеннолетних посредством разработки брошюр для учителей и проведения с ними обучающих семинаров по разъяснению ученикам ответственности за те или иные правонарушения (хулиганства, кражи, наркопреступления и т.д.), а также демонстрация в школах снятого прокуратурой области документального фильма «Детство за стеной». Для взрослого населения предусмотрено регулярное проведение акции «Заң керуені», когда представители правоохранительных органов выезжают в регионы, особенно в отдаленные, и на месте разрешают вопросы, при необходимости принимают меры.

Поддержка групп риска: реализация индивидуальных реабилитационных планов для ранее судимых, профилактика повторных преступлений, трудоустройство посредством использования социального предпринимательства и заключения меморандумов с подрядчиками в рамках государственных закупок, а также работа с семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации.

Внедрение современных технологий: горячие линии, телеграм-боты, мобильные приложения для оперативного взаимодействия с населением.

Развитие инфраструктуры безопасности:

- усиление материально-технической базы полиции, закуп современных аппаратно-программных комплексов;

- взаимодействие с IT-компаниями и ВУЗами в вопросах повышения квалификации сотрудников в сфере IT;

- развитие сети участковых пунктов;

- ведение общедоступного рейтинга увеселительных заведений. Высокий рейтинг будет сигнализировать о необходимости повышения интенсивности в этих местах маршрутов патрулирования, и точечной работы с владельцами по усилению охраны, соблюдению возрастных ограничений и иных требований закона;

- для обеспечения безопасности детей разработка безопасных маршрутов «Дом-Школа-Дом» с доведением опасных участков до родителей и корректировкой маршрутов мобильных и пеших нарядов полиции;

- установка камер видеонаблюдения. В рамках государственно-частного партнерства Акиматом реализуется проект по внедрению интеллектуальной системы общественной и дорожной безопасности «Sergek». В рамках проекта планируется установка по всей Алматинской области 9 тысяч камер общественной безопасности и 325 аппаратно-программных комплексов. Камеры будут размещены с учетом криминогенной карты и участков с высоким риском ДТП, а также в местах массового скопления людей, таких как рынки, базары и общественные пространства.  Расположение видеокамер будет утверждаться членами Координационного совета, чтобы обеспечить их максимальную эффективность.

Также отмечено о необходимости кардинального перенастройки работы межведомственных комиссий по профилактике правонарушений, по делам несовершеннолетних, и по делам женщин и семейно-демографической политике. Всем уполномоченным органам рекомендовано разработать перечень актуальных вопросов, подлежащих рассмотрению на этих комиссиях.

Новая Дорожная карта – это пример комплексного подхода, сочетающего современные технологии и взаимодействие общества с правоохранительными органами.

Для координации работы правоохранительных и уполномоченных органов и контроля за ходом реализации Дорожной карты создана рабочая группа под председательством прокурора области Б.Адамова.

#прокуратура #Алматинская область #дорожная карта

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