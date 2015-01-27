Дорожные споры Интервью 1538 Юлия ПОЛОНСКАЯ

О новеллах законодательства, проблемах автовладельцев и непростых буднях инспекторов читателям "Казправды" рассказал заместитель начальника управления административной полиции ДВД Астаны Сабыр ЖУСУПБЕКОВ.



– После объединения дорожной полиции и патрульно-пос­товой службы прошло около года. К чему привело слияние?



– Для того чтобы создать полноценное подразделение универсальных полицейских, а именно это – главная цель объединения служб ППС и УДП, одного года мало. Представьте, если раньше в дорожную полицию мы набирали людей, имеющих специальное образование по организации движения, то при слиянии штат пополнился специалистами иного направления. Поэтому в течение года проводились занятия, курсы повышения квалификации, организовывался обмен опытом, знаниями и навыками.



Сегодня уже удалось добиться определенных результатов. Но путь к универсальности не прост. Перестроиться нужно и ментально. Ведь гражданин ожидает помощи от представителя правоохранительных органов вне зависимости от того, в форму какого подразделения он облачен. Поэтому каждый сотрудник полиции должен быть готов к пресечению нарушений закона и урегулированию правовых вопросов в любой сфере – от семейно-бытовой и дорожной до криминальной.



Иными словами, те, кто раньше служил в УДП, сейчас должны уметь правильно реагировать на выходки уличных хулиганов, а сотрудники ППС обязаны знать, как разгрузить возникшую на дороге пробку.



Город постоянно растет, у нас очень много мероприятий по охране общественного порядка. Объединение строевых подразделений ППС и УДП дает возможность без дополнительных средств и штатов увеличить за счет внутренних резервов число патрульных экипажей и плотность нарядов на улицах, сократить время прибытия на место происшествия, увеличить число обслуживаемых вызовов.



– Какие статьи Правил дорожного движения столичные автолюбители нарушают чаще всего?



– Самые распространенные нарушения – игнорирование требований дорожных знаков, а также превышение скорости, в прошлом году было зарегистрировано более 20 тысяч подобных нарушений. К сожалению, некоторые водители продолжают садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, таких по итогам ушедшего года оказалось свыше 2 тысяч человек.



Общая атмосфера на дороге зависит в первую очередь от культуры водителей. Часто автолюбители сами создают пробки, что приводит к общей нервозности всех участников дорожного потока. А ведь большинство проблем можно избежать, если просто уважать друг друга, правильно парковаться, руководствоваться сигналом светофора, а не стремлением сэко­номить время.



– Бытует мнение, что движение потока часто затруднено из-за вмешательства сотрудников дорожной полиции. В каких случаях на перекрестки должен выходить регулировщик?



– В идеале процесс дорожного движения должен быть полностью автоматизирован. Мы стремимся именно к этому, устанавливая на дорогах современную технику наблюдения за формированием потоков, данные которой передаются и обрабатываются в ЦОУ. Но город расширяется, работы по созданию инфраструктуры, способной обслуживать такое количество машин, как сегодня в столице, полностью не завершены. Поэтому часто, особенно в часы пик, на определенных участках возникают заторы. Задача регулировщика – предупредить эту ситуацию или оперативно справиться с пробкой.



Регулировщик руководствуется стратегией, которую диктуют данные камер видеонаблюдения в разных концах города. Безусловно, водитель, который стоит в первом или третьем ряду остановленного инспектором потока, не утруждает себя размышлениями о стратегической ситуации дорожного движения, ему хочется поскорее проехать данный перекресток. Он не думает о том, что все равно встанет на следующем светофоре или в другом конце города через несколько минут может образоваться затор.



Взять для примера пересечение проспекта Сарыарка и улицы Сарайшик. Там довольно часто возникают заторы. А все потому, что пропускная способность не рассчитана на такой поток. Инспектор же, анализируя, откуда движется большое количество машин, может заранее гармонизировать направления.



– Вот вы сказали о неправильной парковке, а ведь одна из причин такого положения – недостаточность паркингов. Есть ли планы по выделению для стоянок специальных полос по примеру других столиц?



– Нет, для Астаны это не выход. Мы, наоборот, выступаем за расширение дорожного полотна. Это касается в первую очередь улиц Орынбор, Кунаева и Достык. Тут предлагаем сделать шестиполос­ное движение, чтобы увеличить пропускную способность.



Эти дороги прокладывались, когда левобережье не было так густо заселено. А скоро начнется активное строительство объектов ЭКСПО-2017, значит, число машин еще возрастет. Улица Орынбор уже дошла до улицы Керей Жаныбек хандары. А выезд с левого берега только один – по Орынбор через М3. Там тоже в скором времени начнут образовываться заторы.



Поэтому там, где возможно, мы постараемся добиться расширения полотна, будут продлены улицы Акмечеть, Туркестан.



– Тема дня – нововведения в законодательные акты, регулирующие дорожное движение, вступившие в силу в январе. Дайте, пожалуйста, четкие установки водителям по самым резонансным новеллам, в первую очередь относительно использования ремней безопасности для детей и взрослых.



– Взрослых пристегиваться ремнями ПДД обязывали и в старой редакции. Это касается и всех пассажиров – и тех, кто на переднем сиденье, и тех, кто на заднем. Сегодня большое количество споров вызвали нормы, согласно которым необходимо позаботиться о наличии удерживающих устройств для детей. Кто-то спекулирует общест­венным мнением, другие ссылаются на трудности, с которыми связано исполнение закона, третьи провоцируют искусственный рост цен на те или иные устройства. Но это лишь первая реакция на новые требования, она – временная. Так же сложно было заставить водителей не говорить по сотовому за рулем. Сейчас же это воспринимается как данность. Новеллы касаются жизни и безопасности самых маленьких пассажиров, и я уверен, большинство родителей правильно понимают эти требования законодательства.



Итак, детское кресло обязательно для переднего сиденья. На заднем можно использовать любое удерживающее устройство, обозначенное в правилах.



Согласно стандартам, исполь­зующимся в РК, устройства делятся на группы в зависимости от возрастных характеристик. Группа "Ноль" – это автоколыбели и автолюльки, в которых перевозят малышей до шести месяцев. Такие приспособления устанавливаются только на переднем сиденье.



Вторая группа включает в себя устройства, которые можно использовать для безопасности детей до 12 месяцев. Хочу отметить, что применение таких автолюлек снижает смертность младенцев на 71%, детей старшего возраста – на 64%.



Автокресло обеспечит безопас­ность ребенка на протяжении нескольких лет, его можно трансформировать в зависимости от роста и веса малыша. Очень популярен бустер – сиденье, которое крепится к пассажирскому месту. Это приспособление позволяет приподнять ребенка, чтобы пристегнуть его стационарными ремнями безопасности. Если сделать это без специальных устройств, в случае резкого торможения ремень, рассчитанный на рост взрослого, попросту окажется на шее ребенка. Как результат – повреждение артерии или позвоночника.

Получается, родителям ново­рожденного малыша придется купить два устройства – автолюльку, в которой он будет ездить до года, и универсальное кресло, которое можно постоянно трансформировать.



– Кресло, конечно, самый эффективный, но и самый дорогой вариант. А самый дешевый – так называемый фест, но это приспособление не обеспечит безопасности ребенка, а лишь поможет его родителям избежать штрафа...



– Все зависит от отношения родителей к безопасности ребенка. Если им важнее, как говорится, "отмазаться от гаишника", чем обеспечить малышу нужные условия для перевозки, они могут ограничиться и фестом – законом это не возбраняется. У нас почему-то считается, что правила безо­пасности нужны лишь для того, чтобы у полицейских был повод для штрафа. В ответ могу заверить автовладельцев: инспекторы не будут проводить целенаправленной работы по выявлению и наказанию тех, у кого нет детского кресла.



О безопасности ребенка в салоне машины, в конце концов, должен заботиться не инспектор, а родители. Однако же те полагают, что беда может случиться с кем угодно, только не с ними. Но вы можете и не быть виновником аварии, достаточно лишь оказаться не в том месте не в то время, когда на перекрестке в бок вашего авто въедет менее аккуратный автолюбитель.



Как один из примеров могу привести ДТП, случившееся в мае прошлого года. Водитель инкассаторской автомашины врезался в авто, где находилась девочка-четырехклассница. При ударе она вылетела из машины и, к сожалению, погибла.



– Но как же все-таки быть многодетным семьям? По новым правилам им вместе с детьми даже не удастся разместиться в салоне обычного автомобиля...



– Еще раз повторю – приоритет должен отдаваться безопасности своей семьи. Держать ребенка на руках при перевозке, как делают многие мамы, – крайне опасно. В аварийных ситуациях, при заносе или опрокидывании машины, резком торможении взрослый может не только не удержать малыша, но и придавить его.



– Как новые правила отразятся на работе служб такси?



– Многие таксопарки уже приобрели детские удерживающие средства. Если в службе такси имеется в наличии 50–60 машин, то оборудовать детскими авто­креслами мы советуем сначала по 10–15 авто, дальше – больше. Принимая вызов, диспетчер должен поинтересоваться, есть ли среди пассажиров ребенок, и направить соответствующую машину. Это нормальная практика во всех городах мира.



– Что касается других новелл законодательства... Как действует норма, предусматривающая 50-процентную оплату штрафа?



– Это касается водителей, которым выписывают штрафы непосредственно инспекторы дорожной полиции. Если автовладелец согласен с предъявленным ему обвинением, то согласно статье 811 АК он имеет право в течение 7 суток оплатить лишь половину суммы в банках второго уровня.



Часто задают вопросы о необходимости включения ближнего света фар в светлое время суток. Эта норма была и раньше, но применялась вне населенных пунктов, на трассах. Сейчас в городе можно просто включить противотуманные фары. В машинах европейского производства они загораются при включении зажигании.



– А содержание аптечки инспекторы будут проверять?



– Наличие – будут, содержание нет. Этот вопрос, как и качество используемых детских удерживаю­щих устройств, отдан на откуп самому водителю. По идее, автолюбитель должен быть готов оказать помощь себе или пассажирам в непредвиденной ситуации на дороге.