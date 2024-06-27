Дорожный парадокс в Северном Казахстане: строить новые пути, разрушая старые…

Поставлена задача до наступления осенних холодов восстановить дорожную сеть. На ремонт автомобильных дорог местного значения выделено 43,8 млрд тенге, предполагается отремонтировать 670 км дорог. Но вот парадокс: строя одни дороги, приходится разрушать другие, а виноваты в этом большегрузные автомобили.

Руководитель инспекции транспортного контроля СКО Аблай Казбаев на совещании в областном акимате отметил, что тяжеловесные самосвалы, перевозящие инертные материалы (щебень, песок и дресву), продавливают асфальтовое покрытие на уцелевших участках.

Приводились цифры: в СКО около 7 500 большегрузов, из них 1 435 – это самосвалы с максимальной разрешенной массой 20 тонн. Многие из них используются для строительства и реконструкции дорог.

– Нарушения начинаются при погрузке, когда карьеры не соблюдают, точнее, превышают нормы загрузки инертных материалов, – сообщил Аблай Казбаев.

В этом году за превышение допустимых параметров составлено 22 административных материала в отношении грузоотправителей и 27 административных дел в отношении перевозчиков, наложены штрафы на 9,4 млн тенге. Увы, принципиально это ничего не меняет, проблема остается.

Беда еще и в том, что крайне мало инспекторов и передвижных постов транс­портного контроля. Протяженность дорог в СКО составляет около девяти тысяч километров, а действуют всего три передвижных поста. Один из них круглосуточно дежурит возле пункта пропуска Жана Жол. Не все водители подчиняются требованиям инспекторов. Груженные автомобили стоят на обочинах, водители надолго оставляют транспортные средства, препятствуют проверкам и взвешиванию.

В этой связи Аблай Казбаев предложил рассмотреть возможность альтернативной доставки грузов – по железной дороге.

Между тем аким СКО Гауез Нурмухамбетов призвал общественность региона фиксировать недостатки дорожного ремонта.

На заседании акимата выяснилось, что качество дорожного ремонта в некоторых районах ужасает. В этой связи Гауез Нурмухамбетов обратил внимание на проблему освоения бюджетных средств.

– 15 миллиардов тенге умудрились не освоить, – упрекнул аким области руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, имея в виду, что в Северо-Казахстанской области с прошлого года накопилось проектов на 15 млрд тенге. Это те деньги, которые не смогли освоить на местах в положенный срок…