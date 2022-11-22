Дорожный ремонт – большой соблазн

Уголовное дело по фактам хищения, дачи и получения взяток в отношении руководителей КГУ «Управление энергетики и ЖКХ акимата СКО», ГКП «Коммунхоз» и руководства дорожно-строительной компании расследуют сотрудники антикоррупционной службы по Северо-Казахстанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Взятые под стражу фигуранты дела подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт автодорог Петропавловска, в даче и получении взяток, связанных с выполнением этих работ.

Досудебное расследование продолжается, иная информация в интересах следствия в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит, - указывается в сообщении антикоррупционной службы.