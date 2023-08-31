Досрочно прекращены полномочия мажилисмена Галымжана Елеуова

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В соответствии со статьей 52 Конституции Республики Казахстан, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан от 16 октября 1995 года "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Елеуова Галымжана Алмасбековича.

2. Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Елеуова Г. А. в мажилис парламента Республики Казахстан.

Напомним, 19 января 2023 года Галымжан Елеуов вступил в полномочия депутата мажилиса парламента Республики Казахстан VII созыва, члена комитета по вопросам экологии и природопользованию.