Доступная медицина

Прошло четыре года с того момента, как в систему здравоо­хранения ввели ОСМС. Стоит отметить, что до этого дефицит финансирования в отрасли насчитывал порядка 400 млрд тенге, а на частные расходы приходились 39% от всех затрат.

– Спустя время можно говорить не только о росте потенциала всей системы здравоохранения, но и трансформации прежней модели рынка медуслуг, – отметил на брифинге в СЦК первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев. – За короткое время в перечне появились новые виды медицинской помощи, она стала более технологичной, оснащенной, конкуренция между клиниками набирает обороты.

Так, за прошлый год граждане получили в 3,2 раза больше услуг в своей поликлинике по сравнению с 2019-м годом. Например, если раньше пройти МРТ могли люди, состоящие на учете по определенным заболеваниям, то теперь при наличии показаний такая диагностика доступна всем.

По словам вице-министра, ОСМС стал неким спусковым механизмом для увеличения потребления медицинских услуг. Это частично сказалось на увеличении продолжительности жизни, рождаемости.

Всего за этот период благодаря социальному страхованию средние расходы на охрану здоровья одного жителя выросли с 56 тыс. тенге до 122 тыс. тенге. Количество поставщиков медицинских услуг, работающих по программе, с 1 300 медорганизаций на старте реформы достигло двух тысяч в настоящее время.

Однако, несмотря на принимае­мые меры, все еще сохраняются проблемы недофинансирования отрасли здравоохранения. Причины дефицита средств очевидны. Во-первых, это рост потребления медицинских услуг. Во-вторых, растущая инфляция на медицинские товары, включая лекарства, медиз­делия, расходные материалы. И, наконец, в-третьих – повышение заработной платы медработников, которая превалирует в структуре тарифа на медицинскую помощь.

Так, в развитых государствах, включая страны ОЭСР, текущие расходы на здравоохранение составляют примерно 10,2% от ВВП. Для устойчивости системы ВОЗ рекомендует направлять от пяти до восьми процентов от ВВП в странах с развивающейся экономикой, в развитых странах – не менее 9%.

– Эта проблема возникает из-за несоответствия тарифов реальным затратам на медицинскую помощь. Процентные ставки взносов и отчислений ОСМС значительно ниже, чем в некоторых странах, таких, как Чехия (13,5%), Словакия (14%), Молдова (9%) и Литва (9%), – добавил Тимур Султангазиев.

В связи с этим ведомство совместно с экспертным сообществом выработало стратегию развития финансирования здравоохранения, что обеспечит эффективное управление финансовыми ресурсами, равный доступ регионов к здравоохранению, а также полную цифровизацию процессов регистрации, учета, оплаты и мониторинга качества и объемов услуг.