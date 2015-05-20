Доступные займы для крестьян

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Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область
Ровно 4 года назад в республике стартовала программа «Сыбаға», направленная на развитие экспортного потенциала мяса КРС. С тех пор тысячи крестьянских хозяйств получили льготное финансирование на закупку племенных быков и маточного поголовья для воспроизводства молодняка мясной породы. Кроме того, бюджетные деньги выделяются фермерам на строительство и реконструкцию производственных баз, пополнение оборотных средств.
В числе основных задач госпрограммы – устойчивое развитие животноводства, укрупнение фермерских предприятий, улучшение качества мясной продукции, снижение ее себестоимости. По оценкам экспертов отрасли, высокая продуктивность стада достигается за счет использования племенных быков, которые передают генетический потенциал своему потомству.
По информации АО «Аграрная кредитная корпорация», входящего в состав национального управляющего холдинга «КазАгро», с каждым годом все больше аграриев в различных регионах страны желают стать участниками программы «Сыбаға». Так, с начала ее реализации корпорацией профинансировано свыше 2 400 проектов на сумму более 29 млрд. тенге, что позволило животноводам закупить около 156 тыс. голов КРС.
Одним из примеров эффективной поддержки государством села служит крестьянское хозяйство «Бектөбе», расположенное в Илийском районе Алматинской области. На днях представители Аграрной кредитной корпорации устроили для журналистов пресс-тур на предприятие, чтобы наглядно показать, как можно, получив льготный заем, увеличить племенное поголовье, добиться успеха в сложном сельскохозяйственном бизнесе…
Глава КХ «Бектөбе» Еркебулан Мигыманов давно мечтал расширить производственную базу, но не хватало оборотных средств. В начале прошлого года в хозяйстве насчитывалось 44 коровы и несколько сотен овец. Узнав о программе льготного финансирования, Еркебулан сразу же подал заявку в уполномоченную структуру. Сделав расчеты, специалисты Аграрной кредитной корпорации одобрили проект, никаких бюрократических проволочек не возникло.
Получив кредит на сумму около 20 млн. тенге, фермеры приобрели четырех племенных быков, а также на 100 голов увеличили маточное стадо КРС. Не прошло и года, а уже получен первый результат: буренки дали приплод. Телок оставят на ферме для дальнейшего воспроизводства, а бычков отправят на откормочную площадку с последующей поставкой на мясокомбинат.
Немаловажно, что крестьяне сами обеспечивают свое хозяйство кормами. Для этого на земельном участке выращивают житняк, люцерну, кукурузу, ячмень. Аграрии довольны условиями госпрограммы: низкой процентной ставкой, длительным сроком погашения кредита, каникулами по выплате основного долга и вознаграждения. По их словам, предоставляется достаточно времени не только для увеличения поголовья, но и сбыта продукции, получения прибыли. В ближайших планах сельских бизнесменов – увеличить маточное стадо до 400 голов, построить убойный цех, нарастить объемы мясного и молочного производства.
Как сообщила заместитель директора филиала АО «Аграрная кредитная корпорация» по Алматинской области Алуа Баймухамбетова, в прошлом году 83 крестьянским хозяйствам Жетысу были выданы заемные средства на приобретение 6 500 голов КРС. Нынче в связи с ускоренным развитием животноводства в регионе план закупок увеличен до 9 900 голов. В числе основных требований к потенциальным заемщикам – наличие собственного поголовья скота и необходимой инфраструктуры для его содержания, обеспеченность кормовой базой, близость пастбищных угодий.
По мнению специалистов, «Сыбаға» – одна из самых доступных программ кредитования не только для сельхозтоваропроизводителей, но и тех, кто, не имея опыта работы, решился открыть свой бизнес в животноводческой сфере. Высокопродуктивный скот закупают как крупные, так и небольшие фермерские хозяйства. Важный государственный проект способствует развитию аграрного сектора, а также становится эффективным средством борьбы с безработицей в селах.

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