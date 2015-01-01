Доверенность и техосмотр на новые авто отменили в Казахстане

Общество
Батырбек Агимбетов
Фото с сайта news.nur.kz
Доверенность на управление автотранспортным средством и технический осмотр для новых автомобилей отменены в Казахстане, передает Kazpravda.kz. Это произойдет 6 января 2015 года, когда новеллы Постановления Правительства РК №1196 "Об утверждении правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам" вступают в законную силу. 

Отмена доверенности автоматически исключает действие статьи, которая ранее накладывала штраф в размере пяти МРП (9 260 тенге – Прим. автора) за отсутствие доверенности или отсутствие регистрации документа в органах дорожной полиции.

"Теперь определять, угнано авто или доверено хозяином другому автолюбителю, будут при помощи "страховки". Ведь управлять машиной – не важно, по доверенности или будучи ее полноправным владельцем, – в Казахстане без страхового полиса запрещено. И обязательному страхованию подлежит не автомобиль, а гражданско-правовая ответственность его водителя. Скорее всего, для этого будут интегрированы базы данных страховых компаний и полиции", – пояснил главный редактор издания "Колеса Астаны" Сункар Журтбай.  

Еще одно новшество, которое ожидает автолюбителей с наступившего 2015 года, это отмена прохождения обязательного технического осмотра для автомобилей не старше 7 лет. За эту норму в свое время выступала в Парламенте фракция партии "Ак жол".   

"Мы удовлетворены тем, что техосмотр для новых авто отменен. Я в целом выступал за отмену техосмотра для всех частных автомобилей, так как техническую проверку своего авто владелец делает во время обыкновенного ремонта автомашины. Ранее от техосмотра автомобиля были освобождены хозяева, чьим авто не исполнилось четырех лет, но по нашему настоянию (депутатов партии "Ак жол") этот срок был увеличен до семи лет", – рассказал председатель партии "Ак жол", депутат Мажилиса Азат Перуашев.
   
Помимо этого, согласно новым Правилам, автолюбитель теперь должен двигаться с включенными фарами даже днем, и даже в населенных пунктах. "В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения необходимо включать фары ближнего света, или дневные ходовые огни", – говорится в Постановлении Правительства.  

Напомним, что 2 сентября Президент Нурсултан Назарбаев на открытии 4-й сессии Парламента предложил упразднить техосмотр и отменить доверенность на управление авто. 

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