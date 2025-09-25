Доверительные отношения в бизнес-кругах складываются по крохам
Записала Людмила Макаренко
«Новый инвестиционный цикл», как назвал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании программу кардинального обновления системы привлечения инвестиций, сам же Президент разложил по деталям. О некоторых из них, в том числе о системном и инклюзивном подходе в поиске иностранных инвесторов, поддержке небольших, но с высокой рыночной перспективой проектов и реализации совместных инициатив в передовых областях экономики, мы говорим со специальным представителем Внешнеторговой палаты РК в странах АСЕАН Сериком Амировым.