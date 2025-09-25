– Серик Кулманович, Вы недавно заняли вновь созданную должность при Внешнеторговой палате Казахстана – спецпредставителя в странах АСЕАН. А почему появилась необходимость в ней?

– Я считаю, это закономерность в условиях той экономической политики, которую Казахстан выстраивает. В своих выступлениях Глава государства неоднократно высказывал мысль о необходимости создания целостной экосистемы для эффективного привлечения иностранных инвестиций и механизмов для расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Мир сегодня живет в условиях жесткой конкуренции за инвестиции и технологии. Хочу процитировать в этой связи Ли Куан Ю, признанного творцом «сингапурского чуда», который в своей книге писал: «Чтобы заинтересовать иностранных инвесторов, служащим Управления экономического развития иногда приходилось посещать 40–50 компаний, пока одна из них не отправляла свою миссию в Сингапур. Они работали с неис­тощимой энергией, потому что чувствовали, что от них зависело выживание Сингапура».

Такая практика не утратила своего значения, наоборот, подобные миссии приобретают все большую актуальность. Фактор прямого человеческого общения играет ключевую роль в формировании доверительных отношений с бизнес-кругами зарубежных стран, и они действительно складываются по крохам. Вот этим и объясняется создание должности специального представителя при ВТП.

– Тогда стоит рассказать, на чем строится интерес нашей страны к региону Юго-Восточной Азии.

– Начнем с того, что организация АСЕАН включает в себя десять государств: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Объединение образует пятую крупнейшую экономику мира, оно играет значительную роль в динамике глобальных цепочек поставок благодаря своему географическому положению.

С совокупным ВВП порядка 3,8 триллиона долларов США и населением около 680 миллионов человек АСЕАН представляет собой огромный потребительский рынок, что определяет весомое место структуры в мировой торговле.

Исторически Казахстан и Юго-Восточная Азия были связаны древними торговыми путями: Путем специй и Великим шелковым путем. Оба способствовали обмену товарами, технологиями и идеями между народами. И теперь, по мнению экспертов, у АСЕАН имеются стратегические императивы для более глубокого взаимодействия с Казахстаном. Это аргумент для компаний Юго-Восточной Азии в пользу расширения потенциала транс­портных маршрутов, что в свою очередь стимулирует экономический рост и развитие.

– Как сегодня выглядит сотрудничество наших стран в экономической сфере?

– По официальным данным, товарооборот Казахстана со странами АСЕАН в 2024 году составил порядка 2 миллиардов 740 миллионов долларов США – примерно пополам экспорт и импорт. Общий приток прямых иностранных инвестиций в РК из региона за тот же период был равен 711,8 миллиона долларов. И очевидно, у этих показателей есть большой потенциал к увеличению.

– В чем Вы видите точки соприкосновения интересов?

– Добавлю к уже приведенным характеристикам экономического положения региона то, что за последние три года АСЕАН стабильно привлекала свыше 200 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций в год, укрепляя свой статус крупнейшего получателя среди развивающихся регионов.

В настоящее время члены ассоциации ведут переговоры по Рамочному соглашению о цифровой экономике. Благодаря развитию IT-инфраструктуры и увеличению инвестиций АСЕАН имеет все шансы стать точкой притяжения для стремящихся к расширению цифровых компаний.

Добавим к этому еще такие прогнозные данные: развитие искусственного интеллекта уже к 2030 году может привнести от 10 до 18 процентов в ВВП стран АСЕАН на общую сумму до одного триллиона долларов. Такой опыт региона и его перс­пективные возможности вызывают большой интерес в аспекте поставленной Президентом

Касым-Жомартом Токаевым задачи превратить Казахстан в течение ближайших трех лет в цифровое государство.

Также хорошие возможности для взаимовыгодного партнерства имеются в области исламского финансирования, халал-индуст­рии, науки и образования, туризма.

– В чем состоит роль спецпредставителя в деле налаживания таких связей?

– В первую очередь – в организации взаимодействия между зарубежным и отечественным бизнес-сообществами, государственными, квазигосударственными структурами, деловыми кругами. Самый, пожалуй, важный акцент в этом вопросе приходится делать на организации и проведении личных встреч и переговоров представителей предпринимательской среды. Нужно понимать специфику структуры бизнеса в странах – членах АСЕАН, где микро-, малые и средние предприятия составляют от 97 до почти 100 процентов от общего числа компаний, и они играют ведущую роль в экономике ассоциации.

Из личной практики могу делать выводы: на начальном этапе выстраивания деловых отношений формула B2G2B приоритетна, и мы уже ведем реальную работу в формате B2B. В названных формулах спецпредставитель ВТП, как правило, занимает заметное место. Главное ведь видится в деталях, и работа «в ручном режиме» с инвесторами, особенно в секторе МСБ, хоть и трудоемкая, но очень важная.

Для эффективных B2B-встреч на системной основе требуется качественная их подготовка, хорошая координация с местными госорганами, национальными компаниями, учреждениями за рубежом, деловыми советами, почетными консулами, торговыми представительствами зарубежных государств, консалтинговыми компаниями и так далее.

Кроме того, в круг обязанностей спецпреда входят участие в мероприя­тиях и проведение презентаций за рубежом, содействие в организации визитов зарубежных бизнес-делегаций, проработка торговых и инвестиционных соглашений, мониторинг достигнутых договоренностей, аналитика данных по региону-партнеру.

– Вы упомянули об уже имею­щемся опыте налаживания связей казахстанского бизнеса с партнерами из стран АСЕАН. Расскажете об этом?

– Да, конечно. Это уже работающий проект, и у него есть результаты. В ходе визитов бизнес-делегаций из Малайзии подписаны документы в области развития туризма, IT-технологий, торговли, инжиниринга и строительства. На B2B-встречах предпринимателей Казахстана и Сингапура достигнуты договоренности о реализации ряда совместных проектов.

В рамках нетворкинг-сессии с представителями Торгово-промышленной палаты Индонезии договорились об открытии шоурума казахстанской экспортной продукции в Джакарте, в проработку взяты инвестиционные проекты в области нефти и газа, горнорудной промышленности, возобновляемой энергетики и инфраструктуры.

В августе принимали тур­операторов из Юго-Восточной Азии, чтобы познакомить их с туристическим потенциалом Алматинской области. На ближайшее время запланированы встречи с представителями торгово-промышленных палат Таиланда и Вьетнама и бизнес-делегации из Малайзии.

Еще один большой проект, о котором стоит сказать, – намерение открыть тренинговый центр для онлайн-обучения отечественных предпринимателей выходу на рынок Юго-Восточной Азии, масштабированию казахстанских проектов, размещению казахстанской продукции на товарных биржах региона и взаимодействию в сфере электронной коммерции.

Очень надеюсь, налаживание таких деловых мостов поспособствует отечественному бизнесу в его желании выйти на зарубежные рынки и привлечет новых иностранных бизнес-партнеров в нашу страну.