Дожди, град, шквал: погода на 7-9 июля в Казахстане

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 7-9 июля, сообщает Kazpravda.kz.

На погоду большей части Казахстана будет оказывать свое влияние южный циклон. Он принесет дожди с грозами, а также ожидаются град, шквал, усиление ветра: 7 июля на северо-западе, 7-8 июля на севере, в центре, юго-востоке, 8-9 июля на востоке республики прогнозируются сильные дожди.

Лишь запад Казахстана будет находиться под влиянием западного антициклона, где ожидается погода без осадков.