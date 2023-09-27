Драйверы партнерства

На встрече глав правительств Казахстана и Беларуси, состоявшейся в преддверии международной промышленной выставки «Иннопром. Казахстан», Алихан Смаилов подчеркнул, что Беларусь – важный торгово-экономический партнер нашей страны.

В прошлом году двусторонний товарооборот между двумя государствами вырос на 23% и перешагнул порог в 1 млрд долларов. По словам Премьер-министра РК, для поддержания высокой динамики роста нужно продолжить совместную работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг.

Вместе с тем одним из драйверов партнерства между странами является промышленная кооперация. Так, уже реализовано восемь проектов почти на 180 млн долларов, создано 1 400 новых рабочих мест. На стадии осуществления находятся два проекта на 19 млн долларов. При этом ведомства РК и РБ прорабатывают запуск еще четырех проектов более чем на 100 млн долларов с созданием порядка 800 рабочих мест.

– Казахстан заинтересован в развитии индустриального сотрудничества, реализации новых совместных проектов и расширении мощностей действующих производств, – отметил Алихан Смаилов.

В свою очередь Премьер-министр Беларуси Роман Голов­ченко подчеркнул, что успешные кооперационные проекты РК и РБ могут служить моделью для дальнейшего развития этого направления.

– Действующие совместные производственные мощности уже позволяют изготавливать в Казахстане до десяти тысяч тракторов и до одной тысячи комбайнов в год. Рассчитываем на дальнейшую поддержку этих проектов, – сказал Роман Головченко.

Наряду с этим он обозначил перспективы углубления взаимодействия в области агропромышленного комплекса, производства пожарно-спасательной техники и строительства.