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В мире
Древний подземный город обнаружили в Турции

В Турции археологи при проведении раскопок в провинции Мардин обнаружили ранее неизвестный древний подземный город, который поразил исследователей своими огромными размерами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

Как пишет Daily Sabah, открытие было сделано в районе Мидьят на юго-востоке провинции Мардин. В ходе полевых работ археологи обнаружили там город с большим количеством артефактов, относящихся ко второму и третьему векам нашей эры. Сам город изобилует храмами, бункерами, колодцами и проходами с длинными и извилистыми коридорами.

Вход в город был обнаружен случайно еще два года назад. Тогда ученые обратили внимание на пещеру, найденную в рамках проекта по очистке и сохранению исторических улиц и домов Мидьята. Предварительный анализ показал, что пещера может являться входом в подземный город.

Раскопки проводились под патронажем Министерства культуры и туризма Турции. Специалисты говорят, что подземный город фактически лежит под надземным городом Мидьят. Кстати, при раскопках археологи нашли выгравированные на стенах надписи, которые свидетельствуют о том, что во времена строительства этих сооружений город носил название Матиат.

По словам Гани Таркана, директора музея Мардина и руководителя раскопок, подобные подземные города ранее были найдены в Анатолии. Однако Матиат значительно отличается от них по своим характеристикам.

"Матиат использовался в течение 1900 лет, - говорит Таркан. - Сначала он был построен, вероятно, как укрытие. Известно, что христианство не было официальной религией во II веке. Семьи и общины, принявшие христианство, обычно укрывались в подземных городах, спасаясь от преследований Рима, или сами строили такие города. Возможно, подземный Мидьят был построен ими. По нашим оценкам, это район, где под землей могло проживать 60-70 тысяч человек".

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