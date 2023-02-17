Дрожь Земли

Погибли люди. Стерты с лица земли города. Остановлено производство. В некоторых районах людей некому и негде хоронить. А в Турции и Сирии теплая весна может наступить за считанные дни. Турция прямо заявляет о гуманитарной катастрофе.

Наверное, нет в эти дни человека, который не задумался бы о метафизических смыслах произо­шедшего. И нет того, кто в очередной раз не вспомнил – есть то, что человеку неподвластно. Есть то, что человек никогда не сможет одолеть. Всегда может вступить в силу сценарий, когда человек превращается в песчинку. Наверное, Земля решила напомнить об этом человечеству.

Мои друзья делятся, что в эти дни пришло какое-то экзистенциальное понимание – Земля устала от человека, от того, как поступает он с себе подобными, с ее детьми-животными. Устала видеть то, как мы обворовываем друг друга – счастьем, деньгами, ресурсами. Как терзаем мы природу: загрязняем наши водоемы, вырубаем леса, травим почву. Ведь так мы поступаем на самом деле с Землей. И не понимаем этого.

Мы убиваем друг друга на войнах, в межрелигиозных конфликтах, в межрасовых стычках. Убиваем за власть, ресурсы, деньги, за место под солнцем. Мы забыли, что места под солнцем по задумке высшего разума хватит всем и даже больше. Но нам мало. Мы самозабвенно истребляем себя и все живое на Земле.

И Земля встала на дыбы. И мес­то стихия выбрала эпичное – на стыке Европы и Азии. Там, где пересекаются могущественные политические, финансовые, воен­ные силы мира.

До кома в горле смотришь кад­ры из пострадавшей Турции. Где люди спасают из-под завалов собак. Где поисковые собаки, прилетевшие со всего мира вместе со спасательными бригадами, изрезав в кровь лапы об обломки стекол и арматуры рухнувших домов, днем и ночью ищут людей. И находят. Когда каждого выжившего человека спасатели извлекают из-под руин как самую великую ценность. И спасатель из России в этот момент шепчет «Слава Богу», из Мексики – славит Деву Марию, а спасатель-мусульманин произносит «Аллах акбар». Когда находят мертвого отца, закрывшего своим телом маленького сына, который выжил, все плачут одинаковыми слезами. И нет у этих слез религии, национальности или статуса…

Ученые говорят, что недавнее землетрясение в Турции и Сирии привело к сдвигу литосферных плит на три метра. Сдвинется ли с места сознание человечества?

Поймет ли глава строительной компании, что если не досыпать цемент ради экономии в строи­тельные смеси, то из-за этого могут погибнуть люди? Поймет ли городской глава, что если он подпишет за взятку разрешительный документ на строительство там, где строить нельзя из-за «плавучей» почвы, то из-за этого могут погибнуть люди? Поймем ли мы, что череда наших поступков может привести к так называемому эффекту бабочки, взмах крыла которой в одной час­ти света может вызвать цунами в другой?..

А сегодня пришла новость, что после 227 часов под руинами в турецком городе Кахраманмараш извлекли живой и невредимой 74-летнюю Джемиле Кекеч. А до этого поисковые собаки обнаружили живым и невредимым двухмесячного малыша. А еще весь YouTube покорило видео, в котором к извлеченной из руин собаке подбежал уличный кот и стал ее вылизывать. И видя все это, хочется верить, что Земля даст нам еще один шанс. И нам больше не придется платить такую трагическую цену за свое саморазрушение.