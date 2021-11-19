Другими глазами

С чего стоит начинать взрослую жизнь? На этот вопрос помогут ответить истории двух детей, которые умеют чувствовать боль и сопереживать, а еще чувствовать время.14-летний Арулат Мухаметкали – нейл-мастер из Экибастуза, и сейчас он известен не только в своем родном городе или в Прииртышье. Пару лет назад мальчик заявил о себе в сообществе бьюти-индустрии, участвуя не в одном мировом первенстве – сейчас в его активе уже 14 побед на международных нейл-конкурсах. И он никогда не скрывал – начал зарабатывать, чтобы помогать семье в лечении брата с серьезной болезнью.Казалось бы, маникюр и мальчик – несовместимые понятия, тем более в городе горняков. Но это всего лишь предрассудки, которые остаются в прошлом. И они просто рассыпаются вдребезги и заставляют краснеть тех, кто высказывал циничные мысли, когда узнаешь чуть больше…Как говорит сам Арулат – два года он занимается тем, что ему нравится, постоянно учится, и за его успехом стоят упорство и множество часов отработок.– Я обычный мальчик из Казахстана. Люблю заниматься футболом, танцами, играть в шахматы, гонять на велосипеде и иногда подурачиться. Все началось с того, что в 11 лет, наблюдая за тем, как делают моей маме маникюр, я сам загорелся желанием стать мастером маникюра. Тогда все были против, объясняя это тем, что это не мужская профессия. Но я нашел в Интернете мужчин-мастеров, родители меня поддержали – даже купили в кредит все необходимое для начала, – рассказывает юный нейл-мастер. – Но главное – у меня есть братик, который нуждается в постоянном лечении и реабилитации. Я решил собирать деньги своим трудом и помогать родителям.Мама Арулата – Сания Рахимова – гордится успехами своего сына, но признается – сначала думали, что просьба найти обучение такому делу – лишь мимолетный порыв. С обучением, кстати, тоже не все было просто – желающих инструкторов просто не нашлось, но настойчивость Арулата сделала свое дело.– Конечно, сын старался рассуждать как взрослый, говорил – буду зарабатывать, чтобы помогать вылечить Бекарыса. Это было его главной целью, потому что он видел, что дорогие курсы реабилитации дают пусть небольшой, но прогресс. Сейчас Арулат уже понимает, что вылечить младшего брата невозможно, диагноз серьезный, и говорит – мне нужно зарабатывать еще больше, потому что это необходимо для поддержания Бекарыса, – рассказывает Сания.Кстати, накопления Арулата семья все-таки старается не использовать – свои обязанности родители в этой многодетной семье (у Арулата трое младших братьев и старшая сестра) ни на кого не перекладывают, но стремление помогать в детях поддерживают, как и стремление развиваться, заниматься любимым делом.Глядя на заинтересованность бьюти-индустрией Арулата, в эту сферу пришел и 11-летний Бексултан – для себя он выбрал профессию хэир-стилиста. Конечно, поначалу были те же трудности, что и у Арулата, – не нашлось мастеров, согласных взяться за обучение столь юного мальчишки. Но повстречалась парикмахер Гульмира, которая помогает Бексултану оттачивать навыки – две современные стрижки и несколько вариантов окрашивания он уже освоил идеально и даже выполняет заказы.За последние два года число подписчиков на странице Арулата в Инстаграм стремительно выросло – за его работами следят старшие коллеги, возможно, поэтому мальчик выставляет в Сети далеко не все, что делает. Мама говорит, что парень стремится к идеалу – такой характер. Поэтому не соглашается на предложения обучать – а такие запросы приходят постоянно. Для начала самому нужно пройти инструкторские курсы и найти на них время, ведь помимо такого хобби-работы, есть еще учеба в школе – как ни крути, Арулат, пусть мыслящий по-взрослому, но ребенок...Почти все время в кадре только один ребенок, переживающий недетскую трагедию, точнее, чувства, не зависящие от возраста. Логика, выводы, аргументы – вот что можно разделить на взрослые и детские, а боль и разлука находятся за гранью измерения годами.Фильм «Разлука» – трехминутная игровая короткометражка, снятая павлодарскими школьниками – воспитанниками творческого объединения «Луч» – рассказывает о потере близкого человека. Короткий метр посвящен семейным отношениям, любви внука к бабушке и тому, как маленький мальчик переживает трагическое событие – ее уход.Кино снимали дети во время пандемии, но выбрали тему не о закрытых кинотеатрах и развлекательных центрах, не о дистанционке в школе, не о локдауне и сидящих дома на карантине родителях. Дети как никто остро прочувствовали, что главные потери коронакризиса – не бытовые, не экономические, а человеческие…Короткометражку снимали зимой 2021 года, в рамках обучения.– В Москве есть киномастерская «Лучкино», которой руководит режиссер Павел Морозов. Он проводил двухнедельный курс для детей о том, как создается кино. Ездил по разным городам. Из-за пандемии для наших ребят он провел курс онлайн. По его итогам они должны были подготовить сценарий и сделать фильм. Именно тогда и сняли эту работу – «Aiyrylu», или «Разлука», – уточнил руководитель павлодарского творческого объединения «Луч» Даулет Даирбаев.Режиссером стала старшеклассница павлодарской школы «Жас Дарын» Дильназ Габдолла, она же написала сценарий. Но и вся остальная съемочная команда – это павлодарские подростки: оператор Санжар Исаканов, монтажер Еркелді Сағдат, звукооператор Александр Зайцев, осветитель Адиль Рахминов (в подъезде которого и снимали фильм), гример Ума Мухамеджанова. Все они не первый год занимались в студии «Луч». А вот чтобы найти актера на главную роль, организаторы съемок обратились за помощью в школы.– Кастинг проходил онлайн. Мы отправили учителям из разных школ новость, что ищем мальчика семи-восьми лет. Нам присылали видео, где проговаривался отрывок из сценария, и по ним мы выбирали нужного актера, – рассказывает Дильназ. – На главную роль в итоге был выбран пятиклассник школы № 2 Шакурт Жарылкасын. Создавали фильм сначала в обычном павлодарском подъезде, где шли съемки. Что-то, конечно, переделывали – местный кот так громко мяукал, что пришлось переснимать некоторые сцены. В целом на завершение этого трехминутного фильма потребовался месяц.На втором международном кинофестивале «Мечтатель», проходившем в Алматы, работу павлодарцев оценили и присудили победу в двух номинациях – «Лучший драматический фильм» и «Лучший игровой фильм». Детское кино с недетским смыслом никого не оставило равнодушным…