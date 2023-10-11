Дружат театры меж собой

Культура
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Андрей Кратенко

Знаменитый казахстанский актер и режиссер Асанали Ашимов стал почетным гостем Республиканского фестиваля драматических театров в Петропавловске.

В предыдущий раз подобный фестиваль проходил в регионе два десятка лет назад. Сейчас в Петропавловск приехали со спектаклями десять театров из Алматы, Актау, Караганды, Павлодара, Талдыкоргана, Жезказгана и Туркес­тана. На театральный форум прибыл и легендарный деятель культуры Асанали Ашимов.

– Проведение фестиваля в нашем регионе – это большое и значимое событие. Исторически сложилось, что Северо-Казахстанская область стала родиной многих талантливых драматургов и писателей. По произведениям Габита Мусрепова, Магжана Жумабая, Ивана Шухова и Сабита Муканова ставят спектакли на всех сценах страны. На фестивале лучшие театры Казахстана представляют на суд зрителей свои постановки. Желаю участникам вдохновения и творческих успехов! – отметил аким области Гауез Нурмухамбетов.

С восторгом откликнулись на возможность увидеть лучшие театральные работы зрители Северо-Казахстанской области. Так, бывший пресс-секретарь департамента полиции СКО Мадина Балгашукова написала в Facebook: «Яблоку негде было упасть на спектакле туркестанского театра «Магжан». Церемония открытия фестиваля прошла душевно, организованно, с красной дорожкой и проходом по ней актеров и режиссеров. Несомненным украшением фестиваля стало участие великого Асанали Ашимова! Туркестанские актеры привезли спектакль, который можно принять как дань уважения земле Маг­жана. Пронзительная игра, сложные технические решения, инсталляции, игра света – все это держало в напряжении и восхищении».

На встрече с общественностью в областной библиотеке им. С. Муканова Асанали Ашимов со значением сказал:

– Дружба прежде всего! Да здравствуют дружба и мир!

#театр #Асанали Ашимов

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