Друзья зовут ее Айшой

– Я свободно говорю по-казахски, поэтому многие мои друзья и знакомые называют меня Айша, – рассказывает 18-летняя студентка Жезказганского гуманитарного колледжа Александра Маслова. – Началось с того, что в компании для меня выбирали сокращенное имя. Я пошутила и предложила имя Айка. Но, как сказали друзья, это имя мне не подходит, и решили подобрать по каким-то моим качествам. У имени Айша много значений – энергичная, например, или лучезарная, светлая.

Казахский язык Александра начала учить в детском саду поселка Карсакпай, где родилась и выросла. Среди сверстников было шумно и весело, девочке было интересно знать, о чем говорят воспитатели и дети. Понемногу запоминала слова, потом фразы.

– Как-то пришла в детский сад, поздоровалась на казахском и спросила, как дела, – вспоминает она. – Воспитатели сначала приятно удивились, а потом, видя мое желание, начали помогать мне учить язык.

Знания помогли закрепить в карсакпайской средней школе № 15. В школе преподавали на двух языках, так что учиться было нетрудно. Уже в старших классах Александра Маслова говорила по-казахски гораздо увереннее, легко общалась с одноклассниками и учителями.

– Я поступила в колледж на факультет с казахским языком обучения, хочу быть воспитателем детского сада, – рассказывает она. – И хотя разговорный язык знаю хорошо, в учебниках часто встречаются незнакомые мне слова. Если брать текст целиком, то смысл понятен, в принципе особых затруднений нет, но все же предпочитаю найти точный их перевод. В помощь – словари, Интернет, педагоги, да и девочки в группе всегда с радостью помогают.

Как признается студентка, чаще она говорит по-казахски. Не важно – в магазине, на улице или в компании друзей. Знание двух языков очень располагает людей, сближает. Папа Александры Масловой – украинец, а мама – русская. В семье свободно по-казахски говорит Александра, ее старшая сестра раньше тоже хорошо знала язык, но сейчас признается, что без практики и общения многое позабыла. А когда-то именно сестра помогала ей учить язык – вместе прописывали буквы алфавита, проговаривали слова, делали домашние задания.

– Обязательно буду учить дошколят казахскому языку, – говорит студентка. – Когда-то стремились отдавать детей в русские школы и вузы, считалось, что это лучшее образование для детей. Сейчас иная тенденция – родители хотят, чтобы их дети говорили по-казахски, изучали и понимали национальную культуру.

Многие критикуют школьную программу, отметила Александра Маслова, но она считает критику необоснованной.

– База, которая дается в школьных учебниках, рассчитана на то, что дети в 4–5 лет, то есть с детского сада, уже имеют хотя бы небольшой словарный запас, – считает она. – Малыши все быстро запоминают, впитывают как губка. А значит, изу­чать алфавит и давать первые уроки разговорного языка нужно в этом возрасте.

Когда-то таким образом первые слова выучила и сама девушка.

– Первое время я путалась в звуках – «н» и «ң», «к» и «қ», – вспоминает она. – Но в четвертом и пятом классах, когда изучали казахский, учителя меня подтянули. Я аудиал, мне проще запоминать слова на слух. После с произношением проблем не было. Мне многие говорили – выглядишь как русская, а говоришь как казашка.

По мнению Александры Масловой, начинать нужно с алфавита и простых слов, с письмом можно и повременить. Уроки письменного казахского языка часто путают учеников. Знать разговорный язык важнее, ведь гораздо проще писать те слова и предложения, которые понимаешь.

– Английский язык в школе давался мне не так легко, – поделилась она. – Сейчас скачала приложение и изучаю его самостоятельно, начала, конечно, с алфавита.

Будущий воспитатель увлекается рисованием, пением.

– Мне нравится рисовать пейзажи, животных, – рассказала она. – Сначала делаю наброски, потом раскрашиваю акварелью или гуашью. Учусь первый год в колледже, если будет возможность, обязательно приму участие в конкурсе на знание государственного языка.

Сейчас родители студентки живут и работают в Карсакпае, старшая сестра вышла замуж и живет в Сатпаеве, сама она решила переехать и учиться в Жезказгане. Александра Маслова никогда не стремилась в большие города – Караганду или Астану, ей нравятся родные места и уезжать совсем не хочется.

– Через пару лет получу диплом, – отметила она. – А пока можно строить планы на будущее. Будет замечательно, если получится работать по специальности. Иногда, конечно, думаю о том, чтобы попробовать себя в бизнесе – открыть фотостудию или детский центр.