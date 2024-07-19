Смертельное ДТП произошло на трассе в области Жетісу
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В ДП региона рассказали о подробностях аварии
Полиция расследует ДТП с участием грузовика и легкового авто, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП области Жетісу
Инцидент с участием двух машин произошел на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск. В результате столкновения на месте скончались водитель и пассажир легковой автомашины.
«Назначены судебные экспертизы. Грузовая автомашина водворена на спецстоянку», - сообщили в ДП.
Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила ПДД и быть предельно внимательными на дорогах.