ДТП с тремя погибшими в Павлодарской области – водитель уснул за рулем

За полгода в Павлодарской области произошло 8 ДТП из-за уснувших за рулем водителей, 11 человек погибли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

«За 6 месяцев текущего года на территории Павлодарской области совершено 8 ДТП по причине сна водителей за рулем, при этом 11 человек погибли и еще 13 получили травмы», – сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Так, на автодороге Павлодар – Кызылорда водитель выехал на обочину попутного движения и опрокинулся в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия трое человек погибли.

Полицейские отмечают: ДТП, когда водитель заснул за рулем, в большинстве случаев приводят к печальным последствиям. Главная проблема состоит в том, что часто автолюбители переоценивают свои силы и садятся за руль невыспавшимися, уставшими. При поездке по городу такое состояние может и не усугубиться благодаря искусственным дорожным неровностям, перекресткам со светофорами и звуковым сигналам, доносящимся из соседних машин.

На трассе происходит обратное. Монотонное движение, отсутствие попутчиков, однообразный ландшафт могут спровоцировать сонное состояние, и водитель может просто уснуть за рулем.

Сонливость вызывается не только усталостью, но и болезнями, эмоциональной подавленностью, длительным состоянием тревоги. В последние годы негативное влияние оказывает интернет, компьютерная зависимость, подметили стражи порядка.

Для безопасности дорожного движения, профилактики ДТП полицейские совместно с сотрудниками медико-спасательной станции на дорогах Павлодарской области проводят рейды, в ходе которых проверяют состояние здоровья водителей, по результатам обследования даются рекомендации, оказывается медицинская помощь.