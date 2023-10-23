Дубль Еркебулана Нургалиева принес досрочное чемпионство футбольному клубу «Елимай» в Первой лиге
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Аскар Бейсенбаев
На родине казахстанского футбола – в Семипалатинске (ныне – Семей) – ровно 110 лет назад появились первые отечественные команды «Олимп», «Ласточка», «Орлята», «Ярыш» (в ее составе играл Мухтар Ауэзов). Сегодня здесь большой праздник. Команда, ныне представляющая область Абай, не только вернулась в Высший дивизион страны, но в пятницу официально завоевала золотые медали первенства Первой лиги.