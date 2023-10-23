Дубль Еркебулана Нургалиева принес досрочное чемпионство футбольному клубу «Елимай» в Первой лиге

В Семее появился и первый трехкратный чемпион Казахстана в Высшей лиге (ныне Премьер-лига), который, к сожалению, несколько лет назад был расформирован. Он носил имя «Елимай», как и нынешний клуб, но юридичес­ки новая команда не его правопреемник. Новый «Елимай» зарегистрирован как новое юрлицо, хотя все же является неформальным наследником футбольных традиций города, а некоторые связанные с дейст­вующим клубом спорт­смены – бывшие игроки или воспитанники прежнего клуба.

Но вернемся к первенству. Семейчане в этом сезоне выступают просто великолепно. Они не потерпели ни одного поражения, в 26 турах одержав 23 победы и сведя два поединка вничью. Абайцам осталось провести два тура, но они уже чемпионы, так как в последней игре на своем поле разгромили «Арыс» из Туркестанской области со счетом 3:0 и оторвались от идушего на втором месте «Турана» из Туркестана на 7 очков. Туркестанцы даже тео­ретически не смогут теперь их обогнать.

Победу «Елимай» принесли забивший два мяча воспитанник местного футбола Еркебулан Нургалиев (он отличился на 64-й и 70-й минутах), а также грузинский нападающий Бека Кавтарадзе, забивший гол на 67-й минуте.

В остальных поединках тура были зафиксированы следующие результаты: алматинский «Хан-Тенгри» дома уступил «Кырану» из Туркестанской области со счетом 0:3; «Тараз» обыграл гостивший у него алматинский «Жас Кыран» – 2:0; уральский «Акжайык» на выезде был сильнее туркестанского «Туркестана» – 1:0; в Туркестане «Туран» разнес на своей арене молодежную команду «Астана» со счетом 8:0; «Экибастуз» обыграл прибывшую к нему шымкентскую команду «Академия Оңтүстік» – 2:1.