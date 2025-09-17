Духовный центр Жетысу

Культура
7
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Юбилей театра им. Бикен Римовой и Международный фестиваль BIKEN FEST состоялись в Талдыкоргане

фото Жениса Ыскабая

Признание и благодарность

Прекрасные дни ранней осени добавили красоты этим мероприятиям.

В этом году в области Жетысу отмечают знаменательное событие – 50-летие Областного драматического театра им. Бикен Римовой. Полувековой путь этого культурного центра – яркая страница в истории отечественного искусства. За годы своей дея­тельности театр стал не только кузницей талантливых артистов, но и школой духовности, внес весомый вклад в развитие национальной сцены.

Главным событием юбилейных торжеств стал Международный театральный фестиваль BIKEN FEST III, собравший в Талдыкоргане лучшие творческие силы из Казахстана и зарубежья.

Открытие юбилейных мероприятий превратилось в масштабный праздник искусства. В нем приняли участие аким области Жетысу Бейбит Исабаев, народный артист СССР, Герой Труда Казахстана Асанали Ашимов, народные артисты Казахстана Нуржуман Ыктымбаев, Лидия Каденова, Досхан Жолжаксынов, а также гости из Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Грузии и разных регионов нашей страны.

Выступая с приветственным словом, Бейбит Исабаев отметил, что инициатива Главы государства о присвоении театру академического статуса является высокой оценкой и символом доверия.

– За пятьдесят лет театр воспитал немало талантливых артистов. Благодаря кропотливому труду коллектив занял достойное место в духовной жизни страны. Международный фестиваль BIKEN FEST стал яркой площадкой для культурного диалога и доказал, что в искусстве нет границ, – сказал глава региона, вручая театру ключи от нового грузового автомобиля.

Со сцены были зачитаны поздравительные письма председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева и министра культуры и информации Аиды Балаевой, в которых выражалась благодарность коллективу за сохранение и развитие национальных традиций театра.

Парад театров

Праздничная программа включала парад театров с участием артистов из ближнего зарубежья и регионов Казахстана. Театральные коллективы продемонстрировали богатство национальных школ и оригинальные режиссерские решения.

Особое место в юбилейных торжествах заняла научно-познавательная конференция, где была презентована книга, посвященная истории театра им. Бикен Римовой. В издании отражены судьбы актеров и режиссеров, этапы становления коллектива, особенности репертуара и режиссуры.

Заместитель акима области Жетысу Диас Есдаулетов, приветствуя участников конференции, отметил:

– Такие встречи укрепляют связь между искусством и наукой, открывают новые горизонты для изучения национальной культуры и театроведения.

С основным докладом выступил доктор искусствоведения, профессор Казахской нацио­нальной академии искусств им. Т. Жургенова Бахыт Нурпеис. Он подробно проанализировал этапы развития театра, жанровое обогащение репертуара, поиск новых форм, художественные открытия режиссеров и актеров. С 1975 года театр поставил свыше 200 спектаклей, а сегодня в его репертуаре 26 постановок, среди которых – шедевры казахской и мировой классики.

Диалог культур

Сегодня Международный фестиваль BIKEN FEST завершает работу. На сцене свои постановки показали девять театральных коллективов из Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии и Казахстана. Среди них – Бухарский государственный музыкально-драматический театр, Кыргызский национальный академический театр им. Т. Абдумомунова, Сухумский молодежный театр, Восточно-Казахстанский областной театр и другие.

Коллектив театра им. Бикен Римовой открыл фестиваль трагедией Габита Мусрепова «Козы Корпеш – Баян Сулу», впервые поставленной на талдыкорганской сцене полвека назад.

Гости фестиваля с удовольствием делились впечатлениями.

Режиссер бухарского театра Лазиз Наврузов отметил:

– Мы впервые приехали в Казахстан. Для фестиваля подготовили спектакль «Чор Дарвеш». Такие культурные обмены чрезвычайно важны для развития искусства.

Художник-постановщик Кыргызского национального академического театра Руслан Жунус­алиев подчеркнул:

– Фестиваль BIKEN FEST открывает новые возможности для общения, обмена опытом и укреп­ления духовных связей между народами. В искусстве действительно нет границ.

Сегодня театр им. Бикен Римовой является не только хранителем национальных традиций, но и новаторской сценой, где смело экспериментируют с жанрами и формами. Юбилей стал поводом подвести итоги и наметить новые горизонты.

Директор театра Ерлик Жуасбек подчеркивает, что поддержка государства и внимание общественности придают коллективу новые силы:

– Мы благодарны за теплые слова и признание. Театр и впредь будет оставаться духовным цент­ром Жетысу, дарить зрителям встречи с высоким искусством.

#Талдыкорган #фестиваль #BIKEN FEST

Популярное

Все
Нужны специальные знания
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Серебряные награды из Брно
Более 12 000 туристов приедут на концерт Backstreet Boys в столице
Архитекторы новостей: как создавалась история «Казинформа»
Газ становится доступнее
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Аварий стало меньше
Свыше 98% госуслуг в регионе оказывают в электронном формате
Столице – эффективную инфраструктуру
В столице открылся первый экохаб
Реформа Парламента: нужны открытое обсуждение и взвешенное решение
«Кайрат» выходит в единоличные лидеры
Стадион для будущих чемпионов
Призыв к человечности, солидарности и гармонии
СОР 30: подготовка национальной климатической повестки
«Броня» от стагнации экономики
Технологии для развития
Идущий по линии света
Запасайтесь углем заранее!
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой данных Google
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
Участок улицы Кажымукана Мунайтпасова временно закроют в Астане
За счёт чего Казахстан собирается удвоить экономику к 2029 году, рассказал Жумангарин
Apple презентовала iPhone 17
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Фильм «QAITADAN» за неделю собрал более 400 млн тенге в кинопрокате
Политические реформы и цифровой суверенитет
Молодого мужчину убили в ночном клубе Астаны
Цена золота обновила новый рекорд
Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд за сутки
Контуры будущего определены
Музыка, объединившая народы
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Режиссер «Астана Опера» покорил Венский оперный фестиваль
Кыргызстан признал снежного барса национальным символом
Оркестр имени Курмангазы открывает 92-й концертный сезон
Кобзарь в казахской степи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]