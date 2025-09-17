Признание и благодарность

Прекрасные дни ранней осени добавили красоты этим мероприятиям.

В этом году в области Жетысу отмечают знаменательное событие – 50-летие Областного драматического театра им. Бикен Римовой. Полувековой путь этого культурного центра – яркая страница в истории отечественного искусства. За годы своей дея­тельности театр стал не только кузницей талантливых артистов, но и школой духовности, внес весомый вклад в развитие национальной сцены.

Главным событием юбилейных торжеств стал Международный театральный фестиваль BIKEN FEST III, собравший в Талдыкоргане лучшие творческие силы из Казахстана и зарубежья.

Открытие юбилейных мероприятий превратилось в масштабный праздник искусства. В нем приняли участие аким области Жетысу Бейбит Исабаев, народный артист СССР, Герой Труда Казахстана Асанали Ашимов, народные артисты Казахстана Нуржуман Ыктымбаев, Лидия Каденова, Досхан Жолжаксынов, а также гости из Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Грузии и разных регионов нашей страны.

Выступая с приветственным словом, Бейбит Исабаев отметил, что инициатива Главы государства о присвоении театру академического статуса является высокой оценкой и символом доверия.

– За пятьдесят лет театр воспитал немало талантливых артистов. Благодаря кропотливому труду коллектив занял достойное место в духовной жизни страны. Международный фестиваль BIKEN FEST стал яркой площадкой для культурного диалога и доказал, что в искусстве нет границ, – сказал глава региона, вручая театру ключи от нового грузового автомобиля.

Со сцены были зачитаны поздравительные письма председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева и министра культуры и информации Аиды Балаевой, в которых выражалась благодарность коллективу за сохранение и развитие национальных традиций театра.

Парад театров

Праздничная программа включала парад театров с участием артистов из ближнего зарубежья и регионов Казахстана. Театральные коллективы продемонстрировали богатство национальных школ и оригинальные режиссерские решения.

Особое место в юбилейных торжествах заняла научно-познавательная конференция, где была презентована книга, посвященная истории театра им. Бикен Римовой. В издании отражены судьбы актеров и режиссеров, этапы становления коллектива, особенности репертуара и режиссуры.

Заместитель акима области Жетысу Диас Есдаулетов, приветствуя участников конференции, отметил:

– Такие встречи укрепляют связь между искусством и наукой, открывают новые горизонты для изучения национальной культуры и театроведения.

С основным докладом выступил доктор искусствоведения, профессор Казахской нацио­нальной академии искусств им. Т. Жургенова Бахыт Нурпеис. Он подробно проанализировал этапы развития театра, жанровое обогащение репертуара, поиск новых форм, художественные открытия режиссеров и актеров. С 1975 года театр поставил свыше 200 спектаклей, а сегодня в его репертуаре 26 постановок, среди которых – шедевры казахской и мировой классики.

Диалог культур

Сегодня Международный фестиваль BIKEN FEST завершает работу. На сцене свои постановки показали девять театральных коллективов из Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии и Казахстана. Среди них – Бухарский государственный музыкально-драматический театр, Кыргызский национальный академический театр им. Т. Абдумомунова, Сухумский молодежный театр, Восточно-Казахстанский областной театр и другие.

Коллектив театра им. Бикен Римовой открыл фестиваль трагедией Габита Мусрепова «Козы Корпеш – Баян Сулу», впервые поставленной на талдыкорганской сцене полвека назад.

Гости фестиваля с удовольствием делились впечатлениями.

Режиссер бухарского театра Лазиз Наврузов отметил:

– Мы впервые приехали в Казахстан. Для фестиваля подготовили спектакль «Чор Дарвеш». Такие культурные обмены чрезвычайно важны для развития искусства.

Художник-постановщик Кыргызского национального академического театра Руслан Жунус­алиев подчеркнул:

– Фестиваль BIKEN FEST открывает новые возможности для общения, обмена опытом и укреп­ления духовных связей между народами. В искусстве действительно нет границ.

Сегодня театр им. Бикен Римовой является не только хранителем национальных традиций, но и новаторской сценой, где смело экспериментируют с жанрами и формами. Юбилей стал поводом подвести итоги и наметить новые горизонты.

Директор театра Ерлик Жуасбек подчеркивает, что поддержка государства и внимание общественности придают коллективу новые силы:

– Мы благодарны за теплые слова и признание. Театр и впредь будет оставаться духовным цент­ром Жетысу, дарить зрителям встречи с высоким искусством.