Фото: ДП Акмолинской области
Кадровые назначения
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области

Приказом министра внутренних дел на должность временно исполняющего обязанности начальника департамента полиции Акмолинской области назначен полковник полиции Думан Таев, сообщает Kazpravda.kz.

Таев Думан Ашкенович родился 13 марта 1967 года в селе Коктерек Сергеевского района Северо-Казахстанской области. После окончания школы в 1985 году был призван на срочную службы в ряды вооруженных воиск СССР, службу окончил в 1987 году. В 1997 году окончил учебу в Северо-Казахстанском университете по специальности «физическая культура и спорт». В 2001 году закончил Костанайский юридический институт МВД РК по специальности «правоведение». С 2006 по 2008 года проходил обучение в Академии управления МВД России.

В марте 1988 года устроился на работу милиционером отдельной роты ППС УВД Северо-Казахстанского облисполкома.

В ноябре 1991 года перешел на службу инспектором оперативно-поискового отдела криминальной милиции при УВД СКО.

В августе 1993 года продолжил службу оперуполномоченным отделения уголовного розыска ОВД г.Петропавловска.

В ноябре 1997 года был назначен начальником ОУР УВД г.Петропавловска.

В феврале 2000 года назначен начальником отдела по особо важным делам управления по борьбе  с организованной преступностью СКП УВД.

В июне 2001 года назначен заместителем начальника управления по брьбе с организованной преступностью УВД СКО.

В мае 2002 года назначен начальником 1 отдела полиции УВД г.Петропавловска.

В августе 2002 года назначен первым заместителем начальника УВД г.Петропавловска.

В апреле 2004 года возглавил отдел внутренних дел Есильского района.

В декабре 2004 года назначен начальником УВД г.Петропавловска.

С 2008 года назначен начальником управления общественной безопасности ДВД СКО.

С мая 2010 года возглавлял ОВД района Г.Мусрепова ДВД СКО.

С мая 2011 года начальник УВД г.Петропавловска ДВД СКО.

С июля 2011 года по ноябрь 2017 года проходил службу в должности Первого заместителя ДВД СКО.

С мая 2019 года переназначен Первым заместителем начальника ДП СКО.

С 31 января 2020 года - начальник департамента криминальной полиции МВД РК.

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