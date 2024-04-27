Думе предложили запретить в России организацию обращения криптовалют

Банки и финансы
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Исключение будет сделано для экспериментов ЦБ и для майнеров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: fin-plan.org

Депутаты Госдумы предлагают с 1 сентября 2024 года запретить организацию обращения криптовалюты в России, сделав исключение только для майнеров цифровых валют и тестовых проектов ЦБ в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

Об этом говорится в законопроекте № 237585-8, это новая редакция законопроекта о регулировании майнинга криптовалют. В части работы майнеров там сделаны технические уточнения. В статью 14 закона 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» предложено внести положения: «в России запрещается организация обращения цифровой валюты. Исключение - майнинг цифровой валюты и работа майнинг-пулов. Также запрещается реклама цифровых валют, реклама организации обращения цифровой валюты».

В действующем законодательстве есть запрет на расчеты в криптовалюте на территории России, но нет запрета на обращение.

В законопроекте подробно описывается, что следует считать организацией обращения в России цифровой валюты:

- оказание на территории России услуг, направленных на обеспечение совершения гражданско-правовых сделок или операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, если хотя бы одной из сторон данных сделок является российское юридическое лицо или филиал, представительство и иное обособленное подразделение международной организации, а также - если стороной сделки является физическое лицо, фактически находящееся в России не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев (т.е. если в сделке участвует физлицо - резидент РФ).

- оказание на территории России услуг, направленных на обеспечение совершения гражданско-правовых сделок или операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, если при осуществлении указанной деятельности используются объекты российской информационной инфраструктуры.

При этом добытая майнерами валюта также должна быть продана без использования российской инфраструктуры, следует из законопроекта.

«Учитывая риски, связанные с оборотом цифровой валюты, законопроектом предусматривается возможность реализации цифровой валюты, полученной в результате майнинга, без использования российской информационной инфраструктуры. Кроме того, законопроектом напрямую запрещается организация обращения цифровой валюты на территории РФ», - говорится в пояснительной записке.

22 апреля сообщалось, что депутаты внесли доработанный законопроект № 341257-8, который предлагал с 1 сентября 2024 года наделить ЦБ полномочиями по созданию экспериментальной площадки для использования криптовалют в международных расчетах. Ряд шагов при проведении эксперимента регулятор должен будет согласовывать с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином.

В итоге с 1 сентября 2024 года право на организацию обращения криптовалют в России получат только майнеры с рядом ограничений и ЦБ, в рамках работы ЭПР.

Поправки в КоАП, УК и УПК в части ответственности за незаконный оборот криптовалют пока не внесены в парламент.

#Россия #криптовалюта #Дума

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