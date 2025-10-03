Душевное лекарство

Елена Левкович

Началась настоящая осень, дети чаще хлюпают носами, по всей квартире расставлены «пшикалки» с солевыми растворами. Муж тоже покашливает время от времени, на градуснике у него – «почти 37!». Я не сторонница пичкать лекарствами при первом чихе и уж тем более не подвержена вере во всякие противовирусные препараты – платить деньги за гомеопатию и эффект плацебо не вижу смысла.

Изображение сгенерировано нейросетью

Если уж на то пошло, народные средства есть. Помните, как нас лечили в детстве? О, это было целое таинство! Засопливил нос? Не беда, у нас же есть «звездочка»! Эта вьетнамская растирка была в каждом доме. Помню, лекарства у бабули хранились в деревянном коробе на самом верху серванта. Короб тяжелый сам по себе, надо было подставлять стул, чтобы его достать. От его содержимого насквозь пропах верх­ний ящик шкафа. Я обожала этот запах, иногда залезала наверх даже просто открыть дверцу и понюхать.

Не помогла «звездочка»? У нас есть кое-что поинтереснее – аттракцион с ингаляцией! Мама сажала меня к себе на колени перед табуреткой с мантоваркой, над которой витали пары кипятка. Бабуля накрывала нас с головой одеялом. Не дай бог шелохнуться, мама крепко держала меня обеими руками, а я должна была дышать. А как дышать, скажите, когда под носом кипящий вулкан? Но надо было слушаться и лечиться. Тогда о том, что паром можно было обжечь дыхательные пути, никто не задумывался. Жарко? Ну ничего, потерпишь, это же во благо. Когда покров срывали, родственники укутывали меня в то же одеяло и велели не дышать ртом еще какое-то время.

В наше время такое сочли бы за экзекуцию, а в моем детстве – обычное дело, всех так «ингалировали». Поэтому когда моя малышня отказывалась надевать маску ингалятора, обклеенного смешными картинками, я рассказывала им, через что пришлось пройти мне. Желающих испытать советский опыт на собственной шкуре ни разу не нашлось.

А вот парить ноги я любила. Правда, парить – не совсем то слово, которое подходило к процедуре, во время которой бабуля подливала горячей воды из чайника в таз и строго следила, чтобы я не вытас­кивала ступни. Но зато, когда вода остывала, было жуть как приятно булькать пальцами и разгонять горчичный осадок – мне ссыпали в тазик желтый порошок для пущего эффекта. Не знаю, насколько это все помогало, но, сдается мне, в первую очередь помогало маме и бабуле чувствовать удовлетворение от максимально приложенных для моего излечения усилий.

А помните черную редьку с медом? Вот тут без претензий – сна­добье работало! Вы почитайте: черная редька действительно обладает отхаркивающим эффектом, потому что в ней полно витаминов и эфирных масел. Да и вкусно это было, особенно когда сироп настоится, ты приподнимаешь отрезанную верхушечку и черпаешь тягучий редькин сок.

Сейчас вспоминаю все это, и так уютно становится! Горячий чай с малиной, вязаные носочки, грелка в ноги... Знаете, это было больше не про лечение, а про заботу, про семейное беспокойство, про доброту. Поверьте, любой современный ребенок с восторгом выпьет даже нелюбимое теплое молоко с медом, если вы принесете ему это душевное лекарство да еще и посидите потом рядом, поболтаете о всякой ерунде. От нездоровья это работает гораздо лучше всяких таблеток.

#лечение #лекарства #детство #родные #осень #простуда

