Мечты сбываются

Колонка обозревателя
Асель Муканова

На прошлых выходных в казахстанской столице состоялось важнейшее событие в мире киберспорта. Масштабный турнир PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2 собрал на площадке Barys Arena 16 сильнейших команд мира, а общее число зрителей на трибунах за три дня достигло 20 тысяч.

Фото: акимат Астаны

Для людей, далеких от компьютерных игр, было бы изумлением узнать, какой интерес вызывает это мероприятие. На турнир съехались болельщики из соседних России, Узбекистана, Кыргызстана... Причем многие из них впервые оказались в нашей стране именно благодаря киберспорту.

– Counter-Strike сегодня самая популярная игра в мире, прямо сейчас в нее играют около миллиона человек, полмиллиона смотрят стримы, – заглянув на какие-то сайты, рассказывает мне парень по соседству.

Это я, попавшая на финал совершенно случайно, пытаюсь понять весь масштаб происходящего. Все как в обычном спорте: две команды, играющие друг против друга, полные трибуны ликующих болельщиков, высокопрофессиональные комментаторы, вещающие прямо со сцены на английском языке. В перерывах между играми обсуждение ведут самые настоящие аналитики – в галстуках и солидных костюмах, которые, впрочем, смотрятся нелепо в этой толпе «возрастных тинейджеров».

– А вы тоже играете? – обращаюсь к соседу, приехавшему из Санкт-Петербурга.­

– С 2013 года! Сейчас уже гораздо реже, работа отнимает все время, – делится парень. – Но сюда не мог не приехать. Призовой фонд турнира – 1,6 миллиона долларов! Да и в финале – россияне.

Только прочувствовав эту атмосферу, увидев, как юноши и девушки болеют за своих игроков, я начала лучше понимать своего сына, мечтающего стать киберспортсменом. Это он несколько месяцев доставал меня просьбой купить билет на PGL. «Но это очень дорого для какого-то там турнира», – твердила я.

И что вы думаете? Буквально накануне события я-таки написала пост в Facebook о том, как сын мечтает туда попасть, а соло-мама не может себе этого позволить. И в тот же вечер одна коллега, не принимая возражений, купила билет на финал для моего ребенка. А еще через пару дней один из спонсоров турнира с далекого Кипра прислал нам билеты на все три дня.

Это было просто невероятно! Я всегда знала, какие добрые и отзывчивые у нас люди. Но никогда еще не доводилось сталкиваться с этим вот так близко. «Если очень сильно чего-то захотеть, то обязательно это получишь», – всегда говорила мне мама. И я вновь убедилась в этом, посчитав, что, видимо, желание моего будущего киберспортсмена было таким великим, что Вселенная услышала его и подарила эту возможность руками неравнодушных людей.

«Алға, Қазақстан!», – произносили в финале победители турнира. И вслед за кумирами эту вдохновляющую для нас фразу повторяли миллионы ребят из разных стран.

Представители поколений Z и Альфа не знают мира без Интернета и «цифры». Да, они больше живут в виртуальном мире, но это их реальность. И если мы, взрослые, чего-то в ней не понимаем, то это не значит, что она так уж плоха...

– Мне нужно повысить свой рейтинг, и тогда меня могут заметить тренеры и пригласить в команду, – продолжает мечтать мой тинейджер.

И если раньше я лишь отмахивалась от этих его слов, незаслуженно обесценивая их, то, посетив кибертурнир, попасть на который мечтали миллио­ны и куда благодаря добрым людям довелось попасть и мне, теперь я мечтаю вместе с ним. А ведь если очень сильно чего-то захотеть...

#турнир #Counter-Strike #PGL Astana 2026

