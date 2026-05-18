Поехали кататься?

Колонка обозревателя
Елена Левкович

Я тот человек, который ждал запуска LRT. Да, я хотела покататься. Да, мне он удобен, потому что вышел из подъез­да, 50 метров – и вот уже станция «Театр». И если поначалу я скептически относилась к движению на объекте – слишком уж затянулся проект, то потом уже сама подбад­ривала строителей, идя по улице: «Давайте, ребята, поднажмите».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Ребята» поднажали: подвижные составы LRT побежали над моей улицей еще зимой. Помню, переживали с соседями: вдруг будет шумно? Нет, специфичный звук поезда теряется на фоне общегородской суеты, и даже в утренние часы приб­лижающийся состав не заставляет закрывать окна.

Мой оптимизм сесть в вагоне и наслаждаться видами разбился о реальность: в вагон мы с мужем (ему тоже было интересно проехаться) зашли бочком – до нашей станции состав доехал уже полный. Понятное дело, что никто не ехал «по делам»: все, как и мы, просто катались.

Совершенно точно народ получал удовольствие. Люди постарше снимали на телефон, причем видно было, что поездка для них – целое событие: дамы элегантного возраста заходили группками, кто-то – в национальных камзолах, в нарядных платочках. С восторгом смотрели в окно, улыбались.

Вот кому точно было все равно, так это детям! От мала до подростков – все ушли с головой в телефоны. Хотя, казалось бы: едешь над городом, наверняка ведь никогда прежде они не видели дома, машины, парки с такого ракурса. Запомнилась лишь одна девочка лет пяти, которая с неподдельным интересом тыкала пальчиком в оконное стекло и восторженно обсуждала увиденное с мамой.

Мы проехались до аэропорта и обратно. Посмотрели на дачи, объе­хали Центральную мечеть Астаны, увидели, насколько масштабна стройка жилых комплексов в районе ЭКСПО. На конечной из поезда поч­ти никто не вышел – большинство покатили обратно, но в вагон добавились приезжие с чемоданами – они попали на станцию через крытый переход из терминала аэропорта.

Весь путь – от нового вокзала до аэропорта – занял около 45 минут. И никаких пробок! В вагонах работают кондиционеры, станции объявляют на трех языках, на таб­ло отображается схема движения.

После поездки почитала отзывы в соцсетях. Неприятно удивили такие: нам, жителям правого берега, даром не надо эти ваши LRT. Во-первых, зачем говорить за всех? А во-вторых, зачем обесценивать? Да, проект когда-то выглядел неоднозначно, и новости пестрели не самыми радужными оценками. Но вот он есть: готовый, красивый и полезный (как минимум, для меня), почему бы просто не попробовать?

И еще расстроило: спустя пару дней стали появляться кадры, как работники клининга отскребают от пола вагонов жвачки, собирают брошенные банки от газировки, оттирают сиденья. Люди, ну вы чего? Неужели нельзя обойтись без бытового вандализма? Новости про то, что кто-то дернул стоп-кран и состав встал на путях, вызвали только один вопрос – зачем? Чтобы потом вопрошать: куда смотрит акимат?

LRT теперь – новый маркер нашего урбана. Насколько утилитарен – покажет время, но уже вижу, как по утрам из нашего и соседних домов люди идут к станции. А по вечерам семьями едут кататься просто так – полюбоваться на город, над которым, наконец, побежали голубые ленты.

