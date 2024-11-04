Дуйсенова посетила объекты образования Мангистауской области

Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова в рамках рабочей поездки в Мангистауской области ознакомилась с ходом развития системы образования в регионе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В целях повышения качества образования в регионе уделяется внимание созданию сети опорных школ. В то же время в Мангистауской области стартовал проект «Отпан». В его реализации наравне с Фондом устойчивого развития сферы образования участвуют спонсоры из числа крупных компаний региона. Назарбаев интеллектуальные школы и лицей-интернаты «Білім-Инновация» делятся своими передовыми практиками и методиками с 50 школами, отобранными для участия в проекте.

Компании NCOC, АО «Казмунайгаз» и частный благотворительный фонд «Халык» оказали поддержку в оснащении школ. В числе спонсоров – компания «Ordabasy Group», которая участвовала в оснащении 60 учебных классов.

«Поддерживая такие проекты, как «Отпан», мы создаем благоприятные условия для подготовки квалифицированных специалистов, способных решать задачи завтрашнего дня. Модернизация образовательных учреждений и повышение квалификации учителей обеспечат доступ наших детей к лучшим образовательным ресурсам», — сказал советник председателя правления компании «Ordabasy Group» Жармухамед Аппаз.

Кроме того, Тамара Дуйсенова ознакомилась с деятельностью двух школ Актау, которые также включены в проект «Отпан». Материально-техническая база в рамках него усилена в школах № 15 и 29. Для педагогов в них организуются различные тематические курсы и семинары.

«Акимат области был ответственен за ремонт школ. А спонсоры за оснащение предметных кабинетов. Проект «Отпан» дает возможность повысить качество образования преподавателей, учеников, в целом школы. В последующем эти организации образования будут опорными для других общеобразовательных учреждений», — отметила Тамара Дуйсенова.

Родители школьников также выразили благодарность спонсорам, которые выделили средства для оснащения кабинетов. В рамках визита было организовано совещание с участием руководителей школ региона. В нем принял участие глава региона Нурдаулет Килыбай. В ходе встречи обсуждены вопросы развития среднего образования в регионе.

В рамках рабочего визита Тамара Дуйсенова ознакомилась с работой детского сада «Балбұлақ», расположенного в областном центре. В учреждении, где обучаются более 300 детей, имеются кабинеты Монтессори, логопеда, психолога. В детском саду состоялось совещание по вопросам дошкольного образования.

В регионе продолжается работа по синхронизации программ начальной школы и детских садов. Для родителей детей, не охваченных дошкольными образовательными учреждениями, функционируют консультационные центры. Данная работа проводится в 169 детских садах Мангистауской области.

В центре внимания также цифровизация дошкольных образовательных учреждений. В ходе встречи представлены результаты внедрения ваучерного метода финансирования, реализуемого в пилотном режиме в Тараз. Данная система открыла путь к бюджетному финансированию всем детским садам, соответствующим требованиям. У родителей появилась возможность выбрать организацию дошкольного образования, за счёт прозрачности идёт экономия бюджетных средств.

«Система показывает свою эффективность. Ваучерный метод финансирования внедряется в городах Шымкент и Туркестан. Система, отвечающая интересам родителей и детей, должна быть внедрена во всех регионах», — отметила Тамара Дуйсенова.

Глава государства объявил следующий год - годом рабочих профессий. В связи с этим перед правительством стоит задача по преобразованию сферы технического и профессионального образования в стране. В настоящее время идет работа по профилизации колледжей. Тем самым стоит цель определить учреждения профессионального образования, как место подготовки кадров, в первую очередь необходимых спросу регионов.

В рамках рабочего визита вице-премьер посетила Мангистауский колледж туризма, где готовят специалистов для сферы услуг, используя проект дуального обучения. Колледж активно сотрудничает с крупными предприятиями, с местными и зарубежными отелями, создавая выпускникам условия для трудоуйстроства.

На базе колледжа с участием руководителе учебных заведений были обсуждены вопросы, связанные со сферой технического и профессионального образования. В настоящее время подготовку кадров ведут 26 учебных заведений. Уровень трудоустройства их выпускников составляет около 72%. В регионе определены опорные колледжи, начат взаимный обмен опытом.

«Принят ряд мероприятий в направлении технического и профессионального образования. Будут проведены оценка качества работы колледжей, распределение их по лигам. Необходимо внедрять международные стандарты в образовательный процесс. Это нужно для повышения конкурентоспособности специалистов. Стимулирующие выплаты будут рассмотрены для колледжей, которые внедрили международные отраслевые стандарты и большинство их выпускников аттестованы, получают в среднем высокую зарплату», — сказала Тамара Дуйсенова.

В рамках рабочей поездки она посетила международную школу Актау (AIS). В ней сейчас обучаются 420 учеников. 80% преподавателей высококвалифицированные педагоги из различных регионов страны. Также привлечено 5 зарубежных специалистов.

В области в рамках национального проекта «Комфортная школа» запланировано строительство 13 средних учебных заведений на 12 600 мест. В декабре в эксплуатацию введут 3 объекта по 1 200 мест в каждой. Сейчас в зданиях ведутся отделочные работы. С ходом строительства ознакомилась вице-премьер. Тамара Дуйсенова поручила тщательно контролировать сроки и качество строительных работ для своевременной сдачи объектов.