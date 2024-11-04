Дуйсенова посетила объекты образования Мангистауской области

Образование , Правительство
118

Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова в рамках рабочей поездки в Мангистауской области ознакомилась с ходом развития системы образования в регионе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В целях повышения качества образования в регионе уделяется внимание созданию сети опорных школ. В то же время в Мангистауской области стартовал проект «Отпан». В его реализации наравне с Фондом устойчивого развития сферы образования участвуют спонсоры из числа крупных компаний региона. Назарбаев интеллектуальные школы и лицей-интернаты «Білім-Инновация» делятся своими передовыми практиками и методиками с 50 школами, отобранными для участия в проекте.

Компании NCOC, АО «Казмунайгаз» и частный благотворительный фонд «Халык» оказали поддержку в оснащении школ. В числе спонсоров – компания «Ordabasy Group», которая участвовала в оснащении 60 учебных классов.

«Поддерживая такие проекты, как «Отпан», мы создаем благоприятные условия для подготовки квалифицированных специалистов, способных решать задачи завтрашнего дня.  Модернизация образовательных учреждений и повышение квалификации учителей обеспечат доступ наших детей к лучшим образовательным ресурсам», — сказал советник председателя правления компании «Ordabasy Group» Жармухамед Аппаз.

Кроме того, Тамара Дуйсенова ознакомилась с деятельностью двух школ Актау, которые также включены в проект «Отпан». Материально-техническая база в рамках него усилена в школах № 15 и 29. Для педагогов в них организуются различные тематические курсы и семинары.

«Акимат области был ответственен за ремонт школ. А спонсоры за оснащение предметных кабинетов. Проект «Отпан» дает возможность повысить качество образования преподавателей, учеников, в целом школы. В последующем эти организации образования будут опорными для других общеобразовательных учреждений», — отметила Тамара Дуйсенова.

Родители школьников также выразили благодарность спонсорам, которые выделили средства для оснащения кабинетов. В рамках визита было организовано совещание с участием руководителей школ региона. В нем принял участие глава региона Нурдаулет Килыбай.  В ходе встречи обсуждены вопросы развития среднего образования в регионе.

В рамках рабочего визита Тамара Дуйсенова ознакомилась с работой детского сада «Балбұлақ», расположенного в областном центре.  В учреждении, где обучаются более 300 детей, имеются кабинеты Монтессори, логопеда, психолога. В детском саду состоялось совещание по вопросам дошкольного образования.

В регионе продолжается работа по синхронизации программ начальной школы и детских садов. Для родителей детей, не охваченных дошкольными образовательными учреждениями, функционируют консультационные центры. Данная работа проводится в 169 детских садах Мангистауской области.  

В центре внимания также цифровизация дошкольных образовательных учреждений. В ходе встречи представлены результаты внедрения ваучерного метода финансирования, реализуемого в пилотном режиме в Тараз. Данная система открыла путь к бюджетному финансированию всем детским садам, соответствующим требованиям. У родителей появилась  возможность  выбрать организацию дошкольного образования, за счёт прозрачности идёт экономия бюджетных средств.

«Система показывает свою эффективность.  Ваучерный метод финансирования внедряется в городах Шымкент и Туркестан.  Система, отвечающая интересам родителей и детей, должна быть внедрена во всех регионах», — отметила Тамара Дуйсенова.

Глава государства объявил следующий год - годом рабочих профессий.  В связи с этим перед правительством стоит задача по преобразованию сферы технического и профессионального образования в стране. В настоящее время идет работа по профилизации колледжей. Тем самым стоит цель определить учреждения профессионального образования, как место подготовки кадров, в первую очередь необходимых спросу регионов.

В рамках рабочего визита вице-премьер посетила Мангистауский колледж туризма, где готовят специалистов для сферы услуг, используя проект дуального обучения. Колледж активно сотрудничает с крупными предприятиями, с местными и зарубежными отелями, создавая выпускникам условия для трудоуйстроства.

На базе колледжа с участием руководителе учебных заведений были обсуждены вопросы, связанные со сферой технического и профессионального образования. В настоящее время подготовку кадров ведут 26 учебных заведений.  Уровень трудоустройства их выпускников составляет около 72%.  В регионе определены опорные  колледжи, начат взаимный обмен опытом.

«Принят ряд мероприятий в направлении технического и профессионального образования.  Будут проведены оценка качества работы колледжей, распределение их по лигам. Необходимо внедрять международные стандарты в образовательный процесс.  Это нужно для повышения конкурентоспособности специалистов. Стимулирующие выплаты будут рассмотрены для колледжей, которые внедрили международные отраслевые стандарты и  большинство их выпускников аттестованы, получают в среднем высокую зарплату», — сказала Тамара Дуйсенова.

В рамках рабочей поездки она посетила международную школу Актау (AIS). В ней сейчас обучаются 420 учеников. 80% преподавателей высококвалифицированные педагоги из различных регионов страны. Также привлечено 5 зарубежных специалистов.

В области в рамках национального проекта «Комфортная школа» запланировано строительство 13 средних учебных заведений на 12 600 мест. В декабре в эксплуатацию введут 3 объекта по 1 200 мест в каждой. Сейчас в зданиях ведутся отделочные работы. С ходом строительства ознакомилась вице-премьер. Тамара Дуйсенова поручила тщательно контролировать сроки и качество строительных работ для своевременной сдачи объектов.

#Образование #визит #поездки #Мангистау #Дуйсенова

Популярное

Все
Казахстан выиграл медальный зачет молодежного ЧМ по боксу
Девушку спасли в горах Заилийского Алатау
Гололед и ветер прогнозируют на 4 ноября в Казахстане
Казахстанский хореограф отличился на фестивале в России
Строительство больницы и мусороперерабатывающего завода в РК обсудили в Корее
Ячейку экстремистов ликвидировали в Туркестанской области
18 Telegram-каналов заблокировали в Шымкенте
Казахстанские хоккеистки завоевали «бронзу» на чемпионате Азии в Пекине
В ходе визита Бектенова в Китай подписаны соглашения на $2,5 млрд
Опыт китайской «Долины роботов» изучат в Казахстане
В ТОО «Қазақ газеттерi» новые назначения
Артисты «Қазақконцерта» выступили в Чехии
Заболеваемость сибирской язвой снизилась вдвое в Казахстане
Прибыль банков за 9 месяцев выросла на 17,3%
Казахстанцев эвакуировали из Ливана
Завод по производству грузового транспорта откроется в Сарани
Гвардейцы спасли 3-х летнюю девочку в Туркестане
Сенаторы посетили воинскую часть Нацгвардии в городе Курчатове
ОПГ «Хутор»: задержан Хасан Касымбаев
Гвардеец поймал угонщика автомобилей с поличным
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Поздравления со 100-летием 25 октября принимал Николай Поддубный
Сельчанам вместо кредитов нужно предоставлять фермы «под ключ»
Житель ЗКО осужден за неуплату алиментов
Убийство Шерзата Болата расследуется по 5 статьям Уголовного кодекса – МВД
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Душой – казах, по паспорту – немец
Какие цены на уголь в Казахстане
В Астане состоялся открытый турнир по асык ату среди взрослых
Юбилей словаря Махмуда Кашгари отметили на родине Абая, Шакарима и Ауэзова
«Болашақ» может остаться без будущего
Ризабек Айтмухан завоевал историческую медаль молодежного чемпионата мира
Казахстан и Франция совместно исследуют Иле-Балхашский бассейн
Дефицит автогаза на западе страны: что предпринимает Минэнерго
В Кокшетау прошел конкурс профмастерства для педагогов
Женщину, обещавшую смягчить приговор Бишимбаеву за 100 млн тенге, осудили
Казахстанцы покоряют американский рынок
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Primus inter pares

Читайте также

Солнечный коллектор разработал школьник из области Абай
Ход приемки нового урожая зерновых и отправки на экспорт ра…
Казахстанские студенты представят проект на конкурсе космич…
Опыт китайской «Долины роботов» изучат в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]