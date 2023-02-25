Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области

Происшествия
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В Актюбинской области из снежных заторов эвакуировали 93 человека, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт МЧС РК. 

Фото: Kazpravda.kz

За прошедшие сутки  в Актюбинской области эвакуировано 93 человека.

24 февраля, в 22:50, на 964 км автодороги Самара-Шымкент  Айтекебийского района застрял пассажирский автобус марки "Yutong" (Бишкек-Москва). В салоне находился 41 гражданин Республик Узбекистан и Таджикистан.

Иностранцев сопроводили  в пункт обогрева, расположенный в поселке Карабутак. 

25 февраля, в 04:05, на проспекте Едиге батыра в Актобе из-за поломки остановился пассажирский автобус марки "Setra" (Шымкент-Москва). 

В пункт обогрева, расположенный в поселке Жанаконыс, эвакуировано 54 человека, из них 52 -граждане Республики Узбекистан.

В аварийно-спасательных работах было задействовано 52 спасателя и 14 единиц техники.

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