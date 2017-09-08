Два человека пострадали в результате ДТП в Алматы

В Алматы два человека пострадали в результате ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Авария произошла на пересечении проспекта Абая и улицы Фурманова, сообщает sputnik.kz.
По информации источника, мотоцикл Kawasaki двигался по проспекту Абая в восточном направлении, а автомашина Nissan Teana – по улице Фурманова в северном. Водитель автомобиля проигнорировал красный сигнал светофора и пытался проехать проспект Абая. Мотоциклист не успел среагировать и на скорости врезался в бок машины Nissan Teana. В результате столкновения пострадали водитель мотоцикла и его пассажир. Они были госпитализированы. Полиция Алматы выясняет подробности случившегося. Фото в редакцию Sputnik.kz прислали очевидцы происшествия.