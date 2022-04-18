Два грузовика и автобус столкнулись в Жамбылской области, есть пострадавшие

Два человека пострадали в ДТП с участием трех транспортных средств в Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

17 апреля около 03:00 часов на 283 километре автодороги Западная Европа – Западный Китай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин.

«38-летний водитель грузовой машины марки Volvo ехал из города Тараза в сторону Алматы. Не справившись с рулевым управлением, Volvo столкнулся с задней частью прицепа автомашины «КамАЗ», после чего в Volvo въехал пассажирский автобус», – рассказали в полиции.

В результате ДТП водитель Volvo и девушка – пассажир автобуса с различными травмами были доставлены в центральную районную больницу села Мерке.

Назначены соответствующие экспертизы.