Фанаты кызылординского «Кайсара», выступающего в премьер-лиге исключительно казахскими футболистами, обрадовала новость о том, что наставник главной команды страны Али Алиев пригласил на просмотр сразу двух игроков из Кызылорды, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото Ерасыла Шарибека

В расширенный список из 36 игроков, вызванных на июньские матчи против сборных Беларуси (5 июня в Минске) и Северной Македонии (9 июня в Астане), вошли полузащитник Айбол Абикен (слева на снимке) и нападающий Айбар Жаксылыков.

Болельщики уверены, что перспективные футболисты дорастут до уровня капитана сборной Асхата Тагыбергена – одного из самых известных воспитанников кызылординского футбола.