Завод респираторов ТОО «Ulytau Industrial Company» в Жезказгане построен буквально с нуля и в короткие сроки: всего за полгода со дня подписания контракта. С июля 2025 года предприятие, запущенное на собственные инвестиции ТОО, работает на полную мощность и готовится к реализации новых проектов.

фото из архива Ерасыла Байыса

– Это наш второй инвестпроект по производству респираторов, – по­яснил директор ТОО «Ulytau Industrial Company» Ерасыл Байыс. – Первый завод заработал в Шымкенте в свободной экономической зоне. Сотрудничество с областью Улытау началось с поставок ТОО «ПИК Ютария LTD», швейная фабрика которого оказывала комплексные услуги производственным предприятиям региона – от пошива спецодежды до предоставления респираторов и обуви.

В свое время «Ютария» прекратила сотрудничество с горнодобывающими предприятиями, соответственно, и производитель респираторов остался без заказчика из Улытау. Цех продолжил поставки респираторов ряду крупнейших промышленных компаний по всему Казахстану, но в то же время нужно было сохранить рынок сбыта и в Улытау.

– Мы вышли с коммерческим предложением к руководству компании «Казахмыс» и в итоге заключили off-take-контракт с локализацией производства в Жезказгане, – рассказал директор ТОО «Ulytau Industrial Company». – Наше преимущество – выпуск качественных изделий за хорошую цену. Респиратор с клапаном нашего завода стоит меньше 200 тенге. Сегодня это лучшая цена для заказчика в Казахстане. В среднем цены на рынке доходят до 250–300 тенге за изделие.

Преимущественное положение местного производителя легко объяснить. У локального производства нет лишних затрат на логистику, ведь до 70% объема выпускаемой продукции поставляется на рудники и шахты региона.

– Техническое производство стартовало еще в январе текущего года, – отметил Ерасыл Байыс. – После комиссионных проверок работы оборудования постепенно стали наращивать выпуск изделий.

Кстати, когда заключали off-take-контракт, пришла идея осуществления нового проекта. В Казахстане очень мало предприятий, которые производят полумаски со сменными фильтрами. Такие обычно используют на металлургических заводах, обогатительных фабриках. И этот факт учли при строительстве завода.

Сейчас инженеры-механики ТОО занимаются пусконаладочными работами по новому проекту, а директор подыс­кивает производителя подходящего по качеству сырья.

– Мы готовы к конкуренции с зарубежными компаниями, специализирующимися на индивидуальных средствах защиты, – отметил Ерасыл Байыс. – Наша задача – выпускать те же респираторы равными по качеству, но более приемлемыми по цене. Для заказчика разница в цене почти вдвое – большая экономия, другой плюс – местная локализация: если изделий не хватает, за пару дней дополнительный объем будет изготовлен и доставлен по назначению.

Плюсы для региона – новые рабочие места и, конечно же, налоги, которые поступают в местный бюджет. Сегодня на производстве заняты 20 жезказганцев, с вводом в эксплуатацию цеха по выпус­ку полумасок со сменными фильтрами количество персонала удвоится.

По словам Ерасыла Байыса, работа на производственных станках не требует специального образования или навыков. Обучить работника можно за пару месяцев. К слову, большая часть сотрудников – женщины, в том числе пенсионного возраста, но на заслуженный отдых они не торопятся. Другое дело – инженеры и механики. Пока для наладки оборудования и запуска нового цеха приезжают специалисты из Шымкента.

– Чтобы открыть предприятие, мы вложили собственные деньги, не привлекая средства из бюджета или финансовые вложения от зарубежных инвесторов, – пояснил Ерасыл Байыс. – В рамках гос­программы Qazindustry ТОО «Ulytau Industrial Company» вошло в пул казахстанских инвесторов. Мы производим респираторы трех видов: FFP2 с клапаном и без клапана и FFP3 с клапаном. Третий предназначен для работы в условиях большой загазованности, запыления. Обратная связь с заказчиком очень важна. Первые положительные отклики на изделия завода были получены, когда проводились опытно-промышленные испытания респираторов в шахтах.

– Испытания показали отличные результаты не только на производствах области Улытау, но и в таких компаниях, как ERG и «Казхром», – отметил руководитель. – Учитывая расположение наших цехов, планомерно работаем над расширением рынка сбыта. Как раз сейчас опытно-промышленные испытания проводятся на других производствах региона.