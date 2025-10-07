Завод респираторов ТОО «Ulytau Industrial Company» в Жезказгане построен буквально с нуля и в короткие сроки: всего за полгода со дня подписания контракта. С июля 2025 года предприятие, запущенное на собственные инвестиции ТОО, работает на полную мощность и готовится к реализации новых проектов.
– Это наш второй инвестпроект по производству респираторов, – пояснил директор ТОО «Ulytau Industrial Company» Ерасыл Байыс. – Первый завод заработал в Шымкенте в свободной экономической зоне. Сотрудничество с областью Улытау началось с поставок ТОО «ПИК Ютария LTD», швейная фабрика которого оказывала комплексные услуги производственным предприятиям региона – от пошива спецодежды до предоставления респираторов и обуви.
В свое время «Ютария» прекратила сотрудничество с горнодобывающими предприятиями, соответственно, и производитель респираторов остался без заказчика из Улытау. Цех продолжил поставки респираторов ряду крупнейших промышленных компаний по всему Казахстану, но в то же время нужно было сохранить рынок сбыта и в Улытау.
– Мы вышли с коммерческим предложением к руководству компании «Казахмыс» и в итоге заключили off-take-контракт с локализацией производства в Жезказгане, – рассказал директор ТОО «Ulytau Industrial Company». – Наше преимущество – выпуск качественных изделий за хорошую цену. Респиратор с клапаном нашего завода стоит меньше 200 тенге. Сегодня это лучшая цена для заказчика в Казахстане. В среднем цены на рынке доходят до 250–300 тенге за изделие.
Преимущественное положение местного производителя легко объяснить. У локального производства нет лишних затрат на логистику, ведь до 70% объема выпускаемой продукции поставляется на рудники и шахты региона.
– Техническое производство стартовало еще в январе текущего года, – отметил Ерасыл Байыс. – После комиссионных проверок работы оборудования постепенно стали наращивать выпуск изделий.
Кстати, когда заключали off-take-контракт, пришла идея осуществления нового проекта. В Казахстане очень мало предприятий, которые производят полумаски со сменными фильтрами. Такие обычно используют на металлургических заводах, обогатительных фабриках. И этот факт учли при строительстве завода.
Сейчас инженеры-механики ТОО занимаются пусконаладочными работами по новому проекту, а директор подыскивает производителя подходящего по качеству сырья.
– Мы готовы к конкуренции с зарубежными компаниями, специализирующимися на индивидуальных средствах защиты, – отметил Ерасыл Байыс. – Наша задача – выпускать те же респираторы равными по качеству, но более приемлемыми по цене. Для заказчика разница в цене почти вдвое – большая экономия, другой плюс – местная локализация: если изделий не хватает, за пару дней дополнительный объем будет изготовлен и доставлен по назначению.
Плюсы для региона – новые рабочие места и, конечно же, налоги, которые поступают в местный бюджет. Сегодня на производстве заняты 20 жезказганцев, с вводом в эксплуатацию цеха по выпуску полумасок со сменными фильтрами количество персонала удвоится.
По словам Ерасыла Байыса, работа на производственных станках не требует специального образования или навыков. Обучить работника можно за пару месяцев. К слову, большая часть сотрудников – женщины, в том числе пенсионного возраста, но на заслуженный отдых они не торопятся. Другое дело – инженеры и механики. Пока для наладки оборудования и запуска нового цеха приезжают специалисты из Шымкента.
– Чтобы открыть предприятие, мы вложили собственные деньги, не привлекая средства из бюджета или финансовые вложения от зарубежных инвесторов, – пояснил Ерасыл Байыс. – В рамках госпрограммы Qazindustry ТОО «Ulytau Industrial Company» вошло в пул казахстанских инвесторов. Мы производим респираторы трех видов: FFP2 с клапаном и без клапана и FFP3 с клапаном. Третий предназначен для работы в условиях большой загазованности, запыления. Обратная связь с заказчиком очень важна. Первые положительные отклики на изделия завода были получены, когда проводились опытно-промышленные испытания респираторов в шахтах.
– Испытания показали отличные результаты не только на производствах области Улытау, но и в таких компаниях, как ERG и «Казхром», – отметил руководитель. – Учитывая расположение наших цехов, планомерно работаем над расширением рынка сбыта. Как раз сейчас опытно-промышленные испытания проводятся на других производствах региона.