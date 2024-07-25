Два пруда и участок земли впридачу

Экономика
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Николай Жоров

Эти угодья пару лет назад приобрела алматинская фермерша Джамиля Азильханова

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До этого она более тридцати лет управляла рес­пектабельным салоном красоты в центре Алматы. Но дети выросли, стала бабушкой, и городская суета начала тяготить. Захотелось заняться новым, но обязательно полезным делом на сельских просторах, поближе к природе.

После карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса, появилась мысль уехать из города. Муж, дети, все родственники идею поддержали. Бизнес в городе был продан, на вырученные деньги семья приобрела крестьянское хозяйство, и вот уже второй год живет в домике на берегу пруда в окружении вольных лугов и домашней живности.

Занялись строительством, сделали пристройку к домику, привыкают к сельским хлопотам, держат лошадей, овец, кур... Есть планы завести дойных коров. Для этой цели уже готовы загоны, откормочная площадка с капитальными навесами, заготовлены корма.

Дойное стадо Джамиля намерена сформировать из высокопродуктивных буренок, благо по соседству расположена крупная молочно-товарная ферма. Ее хозяева готовы поддержать новых фермеров и продать им животных, необходимых для развития сельского бизнеса.

По местным меркам фермерское хозяйство небольшое, площадь земель – 38,6 гектара. Но этого вполне хватит для создания полноценной фермы. Благодаря соседству с «Амиран-агро» территория фермы полностью огорожена, и Джамиля со свои­ми владениями находится на своеобразном острове в окружении хорошо ухоженных полей и молочной фермы.

Особая гордость Джамили – два зарыбленных пруда с крис­тально чистой водой. Водоемы пополняются из артезианских скважин, и эту чистоту подтверждает наличие раков, которые в загрязненной воде не водятся.

Сазаны, амуры-толстолобики и караси активно размножаются в этом небольшом природном водоеме среди полей, доставляя радость любителям рыбалки. Посидеть с удочкой на берегу пруда под пение птиц и стрекот кузнечиков – что может быть лучше? А когда этот процесс сопровождается еще хорошим уловом, то и радость от рыбацкой удачи неописуема.

Почти две зимы прожиты на ферме. И что? Какие впечатления от сельской жизни?

– Главная наша задумка – развивать фермерское хозяйство, – делится мыслями Джамиля. – Коров и бычков содержать, новые рабочие места открыть. Ездила в Талгар, райцентр, встречалась с экспертами. Все поощряют фермерскую деятельность, государство предоставляет помощь. Но есть и сложности. Мне говорят: у вас документы отличные, подходят под фермерскую деятельность. Но для этого я почему-то должна быть прописанной в Талгарском райо­не не менее двух лет… Я хозяйство купила, вложила свои деньги и теперь зачем-то должна еще высиживать два года. Кто и для чего придумывает такие ограничения, сдерживающие работу? Более того, я должна найти троих человек, которые тоже не менее двух лет прописаны в данном районе, чтобы создать с ними кооператив. То есть должна заложить фазенду, создать кооператив с чужими мне людьми?

Президент наш говорит: развивайте сельское хозяйство, развивайте фермерские хозяйства. И что? Зачем вводить искусственные препоны?

– Я сама в одиночку хочу развивать свой бизнес. Что за ограничения такие? Не дачу же приобрела, чтобы просто так жить. Хочу приносить пользу себе, своей семье и обществу, – говорит Джамиля.

И ее можно понять.

Пока идут переговоры с ответственными структурами, Джамиля с мужем Шамилем живут на ферме. В качестве их верных стражей выступают пять собак, они самые лучшие охранники. Гоняют окрестных лис и шакалов, которые пытаются позариться на пока что небольшое хозяйство...

#Алматы #сельское хозяйство #фермер #Джамиля Азильханова

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