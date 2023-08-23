Два случая нового варианта COVID-19 "Эрис" выявили в Египте

В Египте выявили первые два случая нового варианта COVID-19 "Эрис", передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Первые два случая нового варианта COVID-19 "Эрис" выявлены в Египте, сообщило министерство здравоохранения страны.

"Результаты анализов из центров, отслеживающих болезни, похожие на грипп, острые респираторные заболевания и пневмонию, подтверждают два положительных случая варианта COVID-19 EG-5.2", - говорится в заявлении египетского минздрава.

Министерство отметило, что в обоих случаях наблюдаются легкие симптомы, пациенты выздоравливают.

Ранее в ВОЗ заявили, что новый вариант COVID-19, EG.5, получивший в прессе название "Эрис", становится все более распространенным во всем мире, но на данный момент представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе.