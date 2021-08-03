Два смертельных ДТП произошли за сутки в Актюбинской области

В Айтекебийском районе Актюбинской области 25-летний водитель автомашины ВАЗ-2114, по дороге из поселка Ушкатты в поселок Жамбыл, допустил опрокидывание машины в кювет. В результате ДТП 23-летний пассажир скончался на месте происшествия, а водитель и четыре пассажира госпитализированы в районную больницу, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Polisia.kz
.
"В этот же день на автодороге "Самара - Шымкент", вблизи поселка Карабутак Айтекебийского района 30-летний водитель автомашины Volkswagen Golf - житель Кызылординской области, двигаясь со стороны поселка Иргиз в направлении Актобе, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомашиной Daf под управлением 50-летнего гражданина Кыргызстана", - проинформировал начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.
В результате ДТП водитель и 31-летний пассажир автомашины Volkswagen Golf от полученных травм скончались на месте происшествия. Двое пассажира той же машины госпитализированы в центральную районную больницу Айтекебийского района.
"По вышеуказанным фактам проводится досудебное расследование по ст. 345 ч.3-4 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - добавил Арыстанов.