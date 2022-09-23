Двадцать дежурных спецЦОНов будут работать по субботам в Казахстане

В связи с высокой загруженностью СЦОНов Госкорпорация «Правительство для граждан» приняла решение об изменении

графика работы СЦОНов. Теперь 20 СЦОНов страны будут принимать заявки по госуслугам по субботам с 09:00 до 13:00, выдача документов будет происходить с 09:00 до 15:00, сообщает Kazpravda.kz.

В Актобе, Атырау, Уральске, Актау и Кызылорде дежурные СЦОНы будут принимать посетителей с 10:00 до 14:00 по времени Астаны, выдавать документы до 16:00 также по времени столицы.

Специализированные центры по обслуживанию населения предоставляют услуги по получению водительских прав, регистрации

транспортных средств, а также выдаче номерных знаков.

Казахстанцы также могут заранее забронировать очередь в СЦОН через приложение «Мобильный ЦОН», eGov mobile, Телеграм-бот EgovKzBot2.0, портал электронного правительства eGov и по номеру единого контакт-центра 1414.

Ознакомиться с новым графиком работы дежурных ЦОНов и СЦОНов можно на официальном сайте Госкорпорации, а также в социальных сетях (Facebook, Instagram, Telegram).

Получать государственные услуги можно онлайн посредством портала eGov, мобильных приложений eGov mobile и банков второго уровня, напомнили в Госкорпорации.