Две амбулатории открыли в Актюбинской области

Открытие врачебных амбулаторий в селах Аксай и Алтыкарасу Актюбинской области состоялось в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Минздрав РК

В новых амбулаториях сельчане смогут получить консультации медработников, пройти необходимые лечебные и диагностические процедуры, а также сдать медицинские анализы.

Медицинские учреждения, в которых работает квалифицированный медицинский персонал, оснащено современным оборудованием для оказания амбулаторной медицинской помощи.

В частности, здесь имеются устройства для измерения сердечного ритма, ингаляторы, многофункциональные физиотерапевтические аппараты и другие необходимые медицинские устройства.

Жители сел Аксай и Алтыкарасу выразили благодарность за строительство современных медицинских объектов, где можно получить необходимый спектр медуслуг, не выезжая за пределы района.